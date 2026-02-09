Culleredo renueva su paseo marítimo tras el dragado de la ría de O Burgo

El alcade de Culleredo, José Ramón Rioboo junto al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde en el paseo de O Burgo Cedida

Culleredo ha iniciado las obras de renovación de su paseo marítimo tras la finalización del histórico dragado de la ría de O Burgo. La actuación supone una inversión de 2,6 millones de euros y permitirá recuperar este espacio como zona de recreo y encuentro para la ciudadanía.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, supervisaron este lunes el comienzo de los trabajos en un acto celebrado en la pasarela de la laguna de Fonteculler. El proyecto está ejecutado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y tiene como objetivo corregir el deterioro provocado en el paseo durante las obras de dragado de la ría, además de mejorar su imagen y funcionalidad.

Rioboo destacó que esta intervención completa la recuperación ambiental de la ría, a la que definió como “unha das obras máis importantes do Goberno de España en Galicia”, y pone en valor “un dos verxeis máis importantes que temos no noso Concello e tamén na Reserva da Biosfera”. El alcalde recordó que Culleredo fue el municipio más afectado por el desgaste derivado del dragado y subrayó que el Gobierno central reconoció la necesidad de acometer esta mejora en el paseo marítimo.

“Comezamos agora unha actuación que vai impulsar os usos dun dos paseos marítimos máis bonitos de toda Europa”, señaló Rioboo, quien agradeció la sensibilidad del Gobierno de España y la inversión realizada para mejorar este espacio público.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, remarcó que las obras “supoñen un paso máis na recuperación do bordo litoral da ría do Burgo”, al tiempo que permitirán mejorar la seguridad, la accesibilidad y la integración del paseo con el entorno.

La actuación se enmarca en un plan global de conexión de más de 11 kilómetros de sendas y paseos peatonales alrededor de la ría, con un presupuesto cercano a los 6 millones de euros. De esta cantidad, 2.661.953,99 euros corresponden a la fase que se ejecutará en el término municipal de Culleredo.

Los trabajos incluirán la renovación de más de 18.000 metros cuadrados de pavimento a lo largo de los más de tres kilómetros del paseo en el margen izquierdo de la ría. Además, se sustituirán 1.240 metros de barandilla por un pretil en el tramo más próximo a O Burgo, se mejorará la iluminación y se garantizará la uniformidad con el resto del paseo litoral.

El proyecto forma parte de las actuaciones destinadas a mitigar los efectos del cambio climático en el borde litoral de la ría y cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas actuaciones dan continuidad al dragado de la ría de O Burgo, una intervención de casi 40 millones de euros que permitió la recuperación ambiental de este espacio.