Culleredo celebra el Entroido de Veiga el 16 con la orquesta Fania

Edición de 2025 del Entroido de Veiga, en Culleredo CARLOTA BLANCO

El Ayuntamiento de Culleredo ha hecho pública su programación de Carnaval para este año, que incluye eventos tradicionales del municipio como la romería de San Blas de Veiga, donde la lectura del Testamento es uno de los momentos clave. Así, esta tendrá lugar el lunes 16 y contará con misa, procesión, desfile y música con la orquesta Fania Blanco Show.

A partir de las 12.30 horas el buen humor inundará la parroquia de Veiga, con premios a los mejores choqueiros y una comida popular en la que cada año toman parte cientos de personas. La crítica mordaz sobre la actualidad centra la lectura del Testamento, una actividad histórica en el municipio.

Las fiestas en la localidad comenzarán el viernes 13 con el Entroido de Maiores en el polideportivo Ría do Burgo -de 17.00 a 20.30 horas-, para seguir el 14 con Entroido Infantil en el pabellón del CEIP Sofía Casanova, donde habrá área de juegos gigantes, animación, talleres, photocall, palomitas, chocolate y algodón de azúcar.

El Carnaval también se vivirá en los centros sociales cullerdenses, con eventos del 15 al 21. Así, el 15 habrá fiesta en Castro Laxe, Celas y Sueiro; el 16 en Fonteculler; el 17 en Tarrío, Sésamo y Ledoño; el 18 en Castelo y el 21 en Almeiras. El 18, además, habrá un taller carnavalesco de 17.00 a 18.30 horas -con inscripción previa a partir de siete años- en la biblioteca municipal Miguel González Garcés.

