Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo celebra el Entroido de Veiga el 16 con la orquesta Fania

Redacción
04/02/2026 14:26
Edición de 2025 del Entroido de Veiga, en Culleredo
Edición de 2025 del Entroido de Veiga, en Culleredo
CARLOTA BLANCO
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de Culleredo ha hecho pública su programación de Carnaval para este año, que incluye eventos tradicionales del municipio como la romería de San Blas de Veiga, donde la lectura del Testamento es uno de los momentos clave. Así, esta tendrá lugar el lunes 16 y contará con misa, procesión, desfile y música con la orquesta Fania Blanco Show.

A partir de las 12.30 horas el buen humor inundará la parroquia de Veiga, con premios a los mejores choqueiros y una comida popular en la que cada año toman parte cientos de personas. La crítica mordaz sobre la actualidad centra la lectura del Testamento, una actividad histórica en el municipio.

Edición de 2025 del Entroido de Veiga, en Culleredo
Edición de 2025 del Entroido de Veiga, en Culleredo
CARLOTA BLANCO

Las fiestas en la localidad comenzarán el viernes 13 con el Entroido de Maiores en el polideportivo Ría do Burgo -de 17.00 a 20.30 horas-, para seguir el 14 con Entroido Infantil en el pabellón del CEIP Sofía Casanova, donde habrá área de juegos gigantes, animación, talleres, photocall, palomitas, chocolate y algodón de azúcar.

El Carnaval también se vivirá en los centros sociales cullerdenses, con eventos del 15 al 21. Así, el 15 habrá fiesta en Castro Laxe, Celas y Sueiro; el 16 en Fonteculler; el 17 en Tarrío, Sésamo y Ledoño; el 18 en Castelo y el 21 en Almeiras. El 18, además, habrá un taller carnavalesco de 17.00 a 18.30 horas -con inscripción previa a partir de siete años- en la biblioteca municipal Miguel González Garcés.

Comparsa en la edición del Carnaval de Arteixo de 2025

Arteixo repartirá más de 8.000 euros en sus concursos de Carnaval

Más información
Los vecinos instalaron este fin de semana el Policarpo, que anuncia el inminente inicio de las celebraciones

Julio Iglesias, ‘colgado’ de un tronco para anunciar el Entroido de Samede

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Tres viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

Los sindicatos mantienen la huelga en el sector ferroviario tras reunirse con Transportes
EFE
La Tita Rivera

La Tita Rivera O Portiño renueva su espacio interior
Redacción
El ideal gallego

La Xunta convocará 476 plazas para maestros, 852 para secundaria y 60 en especialidades de FP en las oposiciones de 2026
EP
Zombies en un centro comercial

Madrugada de terror en Marineda City: más de 300 personas se encerrarán en el centro comercial para escapar de zombies
Lara Fernández