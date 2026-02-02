Hacienda subasta una finca de 128.000 metros cuadrados junto al club de golf de A Zapateira

La finca en cuestión linda en uno de sus márgenes con el Club de Golf de La Coruña QUINTANA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la subasta de una finca rústica en Monte das Arcas, Culleredo, lindante en uno de sus márgenes con el Real Club de Golf de La Coruña.

Se trata de un terreno de 128.225 metros cuadrados que en su día fue embargado y se ubica en la parroquia de Orro. Según la información del Portal de Subastas, limita al este con el club de golf y al oeste con la urbanización Cornisa.

La puja está abierta hasta el día 16 y la cantidad mínima para participar es de 68.240,98 euros. La autoridad gestora de esta subasta es la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Castilla-La Mancha y la información puede consultarse en la web subastas.boe.es.

