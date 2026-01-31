Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo acelerará su renovación urbana con la reforma integral de las calles Sanjurjo Carricarte y Hersa, en el corazón de O Burgo

El gobierno local encargará un proyecto para la rehabilitación y reordenación de las dos calles, cuyo firme se ha deteriorado con el tiempo

Redacción
31/01/2026 16:58
Obras de pavimentación en la calle Hersa
Archivo
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Las calles semipeatonales Sanjurjo Carricarte y Hersa, en pleno centro de O Burgo, sufrirán una completa transformación. Una asistencia técnica elaborará el proyecto para su rehabilitación integral y la inversión necesaria para la obra se estima en unos 500.000 euros.

A finales de la década de los 2000, las calles recibieron una importante inversión con un proyecto que las convirtió en peatonales. Con todo, según explicó el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, “en estos momentos hay un deterioro bastante importante de la zona de rodadura, por donde circulan los vehículos”.

El surgimiento de los desperfectos en el firme, construido con piedra de cantería, hace necesaria la remodelación. Los trabajos serán aprovechados para reordenar el uso de las dos calles, manteniendo la filosofía de dar prioridad al peatón. Asimismo, se renovará el mobiliario urbano.

La intervención en las calles Sanjurjo Carricarte y Hersa se suma a otras tantas que está preparando el Concello. Sin salir de O Burgo, continúa abierto el plazo de presentación de ofertas para la reforma integral de la calle Andrés Pan Vieiro, que recibirá una inversión de 461.000 euros. El proyecto de esta última remodelación contempla una humanización profunda y sostenible que mejorará la seguridad vial y modernizará los espacios.

Todas estas intervenciones se enmarcan en los planes de renovación urbana del gobierno municipal, un proceso que se acentuará con la concesión de 6,5 millones de fondos europeos para el Plan de Acción Integrado.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El vehículo se precipitó sobre la rampa del parking

Una mujer resulta herida tras precipitarse sobre un parking en un supermercado de Betanzos
Noelia Díaz
Los socios del Sporting Club Casino, junto con el presidente y el secretario de la entidad, en el homenaje celebrado este sábado

El emotivo homenaje del Sporting Club Casino de A Coruña a los socios que alcanzan los 50 años
Iván Aguiar
Anuario Brigantino

El Aula de Cultura Xulio Cuns acogió el acto de presentación del Anuario Brigantino 2024.
Lucía Tenreiro
Zacaffé en A Coruña

Así son los precios de Zacaffé en A Coruña
Belen Cebey