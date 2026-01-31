Culleredo acelerará su renovación urbana con la reforma integral de las calles Sanjurjo Carricarte y Hersa, en el corazón de O Burgo

Obras de pavimentación en la calle Hersa Archivo

Las calles semipeatonales Sanjurjo Carricarte y Hersa, en pleno centro de O Burgo, sufrirán una completa transformación. Una asistencia técnica elaborará el proyecto para su rehabilitación integral y la inversión necesaria para la obra se estima en unos 500.000 euros.

A finales de la década de los 2000, las calles recibieron una importante inversión con un proyecto que las convirtió en peatonales. Con todo, según explicó el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, “en estos momentos hay un deterioro bastante importante de la zona de rodadura, por donde circulan los vehículos”.

El surgimiento de los desperfectos en el firme, construido con piedra de cantería, hace necesaria la remodelación. Los trabajos serán aprovechados para reordenar el uso de las dos calles, manteniendo la filosofía de dar prioridad al peatón. Asimismo, se renovará el mobiliario urbano.

La intervención en las calles Sanjurjo Carricarte y Hersa se suma a otras tantas que está preparando el Concello. Sin salir de O Burgo, continúa abierto el plazo de presentación de ofertas para la reforma integral de la calle Andrés Pan Vieiro, que recibirá una inversión de 461.000 euros. El proyecto de esta última remodelación contempla una humanización profunda y sostenible que mejorará la seguridad vial y modernizará los espacios.

Todas estas intervenciones se enmarcan en los planes de renovación urbana del gobierno municipal, un proceso que se acentuará con la concesión de 6,5 millones de fondos europeos para el Plan de Acción Integrado.