El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

La Xunta autoriza a Culleredo a limpiar el regato de Augas Mansas

Redacción
28/01/2026 15:08
Urbanización Augas Mansas
Archivo El Ideal Gallego
El Ayuntamiento de Culleredo ha recibido la oportuna autorización de la Xunta de Galicia para poder actuar en el regato de la Urbanización Augas Mansas, en A Zapateira

Según los responsables municipales, ahora sus servicios sí podrán encargar la intervención, que consistirá en la limpieza y conservación del río, incluyendo el desbroce de maleza tanto en el lecho del río como en los muros del canal.

El Gobierno de José Ramón Rioboo reiteró que tramitó en noviembre el permiso ante Augas de Galicia, que cambió el tipo de procedimiento con respecto a todas las ocasiones anteriores, y consideró que la actuación era una obra y no un simple mantenimiento. "Esto alargó los plazos y ahora tres meses después ya se puede ejecutar conforme a la autorización recibida ayer", apuntan desde Culleredo.

El edil de Obras, Carlos Liñares, explica que antes de final de año se realizaron diversas actuaciones para atender las peticiones vecinales, y también tareas de mantenimiento en las vías de la urbanización, si bien "se han detectado ahora más baches fruto de la acción de las fuertes lluvias".

Culleredo concreta con los vecinos las actuaciones de mejora en Augas Mansas

Más información

Asimismo, explicó que "se mejoró la señalización vial en el cruce entre las calles Río Mandeo y Río Miño" y, en materia de servicios, el municipio efectuó un desbroce general, incluyendo la reposición del arbolado de cierre del parque infantil, la desratización y la limpieza viaria.

Así, además de proceder a la limpieza del río, el Ayuntamiento de Culleredo continuará con las mejoras progresivas en la urbanización para seguir respondiendo a las peticiones de los residentes.

