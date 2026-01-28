El PP de Culleredo denuncia que Rioboo rechaza 600.000 euros "por no ser capaz de ejecutar dos obras ya financiadas por la Diputación"

Pabellón de Tarrío

El Partido Popular de Culleredo denuncia que el alcalde José Ramón Rioboo y su gobierno han renunciado a cerca de 600.000 euros en subvenciones del POS de la Diputación por su "mala gestión", al ser "incapaces de ejecutar en tiempo y forma dos inversiones ya financiadas y con proyectos aprobados": la rehabilitación del pabellón de Tarrío y el acondicionamiento de la polideportiva descubierta de la Plaza Europa.

La portavoz del PP de Culleredo, Izaskun García, explicó que, según la documentación remitida por la Diputación al Concello, ambos proyectos “no eran ejecutables tal y como se contrataron y por eso los trabajos ni siquiera llegaron a comenzar”. En el caso del pabellón de Tarrío, con una ayuda de más de medio millón de euros, el Concello pidió, según los populares, anular la inversión tras detectarse deficiencias en la estructura y requerir “obras de mayor calado” que las previstas en el proyecto que se había aprobado. Respecto a la polideportiva de la plaza Europa, la renuncia se produjo porque el deterioro de la pista hacía “inviable” la solución constructiva planteada para reparar el firme y la empresa adjudicataria pidió resolver el contrato. Para el PP, el patrón es claro. “El gobierno de Rioboo fue incapaz de ejecutar las inversiones en plazo porque los proyectos no se correspondían con la realidad”, afirma Izaskun García.

El caso de la cubierta del parque de As Brañas se suma a los anteriores. Aunque el Concello no renunció a la subvención del POS, sí reconoce, según indica el PP, que no fue capaz de ejecutarla por completo tras agotar todos los plazos y haber gastado 60.000 euros en una obra fallida: la cubierta se derrumbó en 2020, justo antes de inaugurarse, por “un mal diseño” y “una ejecución pésima”. “Es una vergüenza que un concello como Culleredo renuncie a todo ese dinero por mala gestión, y que se repita el mismo patrón en varios proyectos. Ahora se pagarán con el dinero de los vecinos cuando teníamos dinero de otra administración para ejecutarlos”, denuncia la portavoz popular.

Por todo ello, el PP exige que el gobierno local asuma responsabilidades políticas y que se depuren también responsabilidades técnicas: “Hay que explicar quién informó y avaló proyectos que luego resultaron inviables y que es necesario replantear por completo”.

Además, reclama que dé cuenta en el pleno de las medidas concretas que se van a adoptar para garantizar que Culleredo “no vuelva a perder ni un solo euro más por esta forma de gobernar”