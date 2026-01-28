Culleredo desmiente rotundamente el "bulo" del PP sobre el POS de la Diputación

Imagen de archivo de un pleno en Culleredo

El Concello de Culleredo desmiente rotundamente la información publicada por el Partido Popular de Culleredo sobre una pérdida de subvenciones provinciales. Según el Concello, es un "mero bulo" que está difundiendo la portavoz del PP con el único ánimo de confundir a la ciudadanía y dañar la imagen del alcalde y su equipo de gobierno.

El Concello se remite en un comunicado a las propias bases reguladoras del POS 2026 (Plan Único) de la Deputación da Coruña, que "dejan en evidencia a la líder del PP". El artículo 4 estipula que:

“Ademais, neste ano 2026 realizarase a aplicación das achegas provinciais asignadas aos concellos nos anos 2021 a 2025 que non foron aplicadas no Plan correspondente, ben por non presentar o concello a súa solicitude, ben por non presentala correctamente ou ben por deixar pendente de aplicar un importe superior a 10.000,00 €. O concello destinará esta achega á minoración da súa débeda con esta deputación pola utilización de préstamo provincial nos Plans provincias 2015 a 2023 ata esgotala; e o importe da achega provincial restante, ou cando se trate de concellos sen esta débeda, aplicarase ao financiamento dos seus gastos correntes por servizos municipais obrigatorios do exercicio 2026, para o que se lle solicitará no seu momento a correspondente previsión.

Excepcionalmente, no suposto de que o concello acredite que non pode aplicalo nin á redución da débeda con esta deputación nin a gastos correntes, poderá destinarse ao financiamento de investimentos financeiramente sostibles, previo acordo adoptado para este fin polo pleno do concello, sendo de aplicación o réxime previsto na base 5.A para os municipios de gran poboación.”

Defienden que lo que hizo el Concello de Culleredo fue notificar con normalidad a la Deputación da Coruña para que se apliquen este 2026 las ayudas previas de actuaciones no ejecutadas tal y como está reglado. La "metedura de pata del Partido Popular es descomunal, lamentable y demuestra que su único interés es el electoralista pasando por encima de todo, incluyendo la verdad”.

El PP de Culleredo denuncia que Rioboo renuncia a 600.000 euros del POS "por no ser capaz de ejecutar dos obras ya financiadas por la Diputación" Más información

El gobierno local insta a la formación política a rectificar públicamente cuanto antes dado que está difundiendo "informaciones falsas". Esto resulta "aún más grave" tras haber preguntado ayer por el asunto en el pleno y recibir al momento la aclaración del alcalde, pero Gorostizu prefirió agarrarse a la mentira en su política de acoso y derribo al equipo de gobierno.

El Concello de Culleredo reprueba la actitud de Gorostizu por no ajustarse a un mínimo ejercicio de responsabilidad que le exige su cargo. El gobierno local califica estos hechos de “muy graves” y subraya que “ponen en evidencia la falta de conocimiento de la portavoz popular sobre el funcionamiento de la administración”.

El grupo de gobierno lamenta que este comportamiento esté siendo "el denominador común de todo el mandato por parte del PP, dedicado en cuerpo y alma a difundir falsedades entre los vecinos, a bloquear proyectos y obras de calado al votar en contra y a asfixiar el funcionamiento normal del Ayuntamiento”.