El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Los colegios rurales de Culleredo organizan nuevas jornadas de puertas abiertas

Redacción
27/01/2026 19:17
Cartel de la iniciativa
Cartel de la iniciativa
CEDIDA
Los Colegios Rurales Agrupados (CRA) del Ayuntamiento de Culleredo organizan nuevas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer sus centros educativos y su proyecto pedagógico a las familias interesadas.

Estas jornadas permitirán visitar las instalaciones y obtener información detallada sobre el funcionamiento de los CRA, "una opción educativa de proximidad que destaca por su atención personalizada y su estrecha vinculación con el entorno", explica el Ejecutivo de José Ramón Rioboo.

Las fechas serán anunciadas próximamente. Todas las personas interesadas en asistir podrán concertar cita previa a través del correo electrónico cra.culleredo@edu.xunta.gal o llamando al teléfono 981 662 094.

