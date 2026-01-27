Culleredo
Los colegios rurales de Culleredo organizan nuevas jornadas de puertas abiertas
Los Colegios Rurales Agrupados (CRA) del Ayuntamiento de Culleredo organizan nuevas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer sus centros educativos y su proyecto pedagógico a las familias interesadas.
Estas jornadas permitirán visitar las instalaciones y obtener información detallada sobre el funcionamiento de los CRA, "una opción educativa de proximidad que destaca por su atención personalizada y su estrecha vinculación con el entorno", explica el Ejecutivo de José Ramón Rioboo.
Las fechas serán anunciadas próximamente. Todas las personas interesadas en asistir podrán concertar cita previa a través del correo electrónico cra.culleredo@edu.xunta.gal o llamando al teléfono 981 662 094.