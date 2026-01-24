Culleredo denuncia que la Xunta “da la espalda” al municipio al seguir sin financiar el Conservatorio de Música

Edificio del Conservatorio de Culleredo Archivo El Ideal Gallego

El Concello de Culleredo es uno de los beneficiarios del programa de ayudas de la Diputación da Coruña para el funcionamiento de centros de enseñanza musical. La institución provincial acaba de resolver la convocatoria por la que el Conservatorio Municipal de Música recibirá 25.000 euros para el funcionamiento en 2026.

Esta colaboración contrasta, aseguran fuentes municipales, "con la nula aportación por parte de la Xunta de Galicia, a pesar de que se trata de la administración competente en la materia". El Gobierno local denuncia que “la Xunta vuelve a dar la espalda a Culleredo al no contribuir en absolutamente nada al mantenimiento del Conservatorio”.

En cambio, el Concello de Culleredo dedica en sus presupuestos anuales más de 700.000 euros para que el Conservatorio funcione: “Apostamos por el Conservatorio porque es mucho más que formación musical, es un proyecto de educación en valores”, destaca el alcalde, José Ramón Rioboo, que considera “inexplicable y fuera de toda lógica” que la Xunta no quiera apoyar la enseñanza en el centro cullerdense.

Esta situación es muy diferente en otros municipios, dicen, donde la administración autonómica sí que asume el 100%, como es el caso de A Coruña. Por ello el Concello cullerdense ya trasladó en innumerables ocasiones al Gobierno gallego que debe asumir sus competencias, pero este "hizo caso omiso".

Además, el Concello trabaja en la reforma integral de la dependencia, una vez que en el pleno del pasado 30 de diciembre se aprobó la partida. Se incluyó en el expediente de crédito a cargo del remanente, que inicialmente se dedicaba solo a infraestructuras deportivas, pero finalmente el Gobierno local atendió a la propuesta del BNG y lo amplió a otras actuaciones.

El alcalde señala que los fondos dedicados a educación “son siempre una inversión, no un gasto” porque quieren “promocionar precisamente un centro propio, que educa desde edades tempranas y que aborda un ámbito que es un pilar social como la música”.

El Conservatorio Municipal de Culleredo es gratuito al 100% para el alumnado desde el pasado curso. Se trata de una decisión adoptada por el Gobierno municipal actual con el fin de impulsar la “educación musical de calidad” en el ayuntamiento.

La creación del Conservatorio fue una iniciativa del Ejecutivo local en 1992, siendo desde entonces un centro educativo de referencia y promoviendo la enseñanza de la música a la ciudadanía.

El Conservatorio cullerdense ofrece tanto enseñanza de grado elemental como de grado profesional. Asimismo, es el único en Galicia que imparte iniciación, para pequeños de 6 a 8 años. Son once las especialidades con las que cuenta: violín, violonchelo, piano, guitarra, percusión, saxofón, flauta, clarinete, trompeta, canto y acordeón.