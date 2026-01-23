Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Culleredo se asegura la recepción de 6,5 millones del Plan EDIL de la UE

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/01/2026 20:37
Paseo Tierno Galván de Culleredo
Paseo Tierno Galván de Culleredo
Cedida
Culleredo se ha asegurado la recepción de las inversiones del Plan EDIL al superar con nota la evaluación realizada por la Unión Europea. 

Según indican desde el municipio, se ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas y entre las mejores puntuaciones están las obtenidas por Culleredo. En consecuencia, podrá desarrollar su Plan de Acción Integrado con 6.547.728 euros de fondos europeos, el 60% de una inversión total de 10.912.880

De acuerdo con las indicaciones del Gobierno de Rioboo, su iniciativa obtuvo 67 puntos, la quinta con mejor valoración en Galicia dentro de la categoría de ciudades intermedias, superando incluso a municipios como Carballo, Narón o Ferrol. 

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que “é un respaldo a un traballo rigoroso para o planificación de futuro do municipio” y apuntó a que con estas aportaciones podrán “dedicar fondos propios de doutros programas a actuacións específicas no rural”. 

El Gobierno de Culleredo diseñó un Plan de Acción Integrado enfocado en el litoral, coordinado con la regeneración ambiental de la ría de O Burgo. 

La meta es superar las barreras físicas para conectar la ría con los espacios urbanos a la vez que se producen mejoras ambientales, impulsar servicios y actividades, y para ello se plantean cuatro proyectos: ‘Avenida da Ría’, que cohesionará los núcleos existentes en torno a este espacio natura, y está dotado de 1.450.000 de euros para reordenar y renaturalizar las avenidas de Fonteculler y Acea de Ama; ‘Conectores Ría-Ciudad’, que aumentará la accesibilidad entre la trama residencial y los espacios verdes y servicios del borde de la ría, y es la parte del plan con mayor inversión, con 5.916.363,22 euros; ‘Áreas de Centralidad’, que modernizará los espacios públicos, lo que permitirá reforzar las actividades comerciales y de servicios, dotado con 2.079.991,91 euros y cuatro actuaciones, y ‘Capital Social Culleredo’, que cuenta con 1.470.000 euros destinados a mejorar la calidad y cantidad de los servicios que presta el Concello de Culleredo. 

El Plan de Actuación Integrado (PAI) es un instrumento para desarrollar la Agenda Urbana, un documento estratégico para definir la acción municipal hasta 2030.

