Ramón Sixto, el guardia civil y activista vecinal que también oficia bodas celtas
Dice el músico Quique González en una de sus canciones que “la vida te lleva por caminos raros” y eso debe pensar cualquiera que conozca a Ramón Sixto, el presidente de la asociación O Noso Burgo –una de las históricas de la comarca coruñesa y que integra a casi 280 familias–, quien de profesión es guardia civil de tráfico pero desde hace años también oficia bodas celtas.
“A primeira fíxena hai tempo, máis ou menos doce anos, pero unhas foron chamando a outras. Á primeira parella comenteilles que eu coñecía o rito por todo o que me contaran meus bisavós, e a eles os seus bisavós, e pedíronme que os casara. Despois o boca a boca foime levando a facer máis, en Abegondo, Santiago... incluso unha en Sevilla”, destaca Ramón ‘Moncho’ Sixto, que explica que en la ciudad andaluza se ubicaron en un parque público, para sorpresa de muchos paseantes: “Nunca viran nada parecido, foi espectacular para os invitados. E cando nos demos conta había alí non sei cantos curiosos na rúa mirando e preguntando”.
Estos casamientos son espirituales, sin dioses. “Pídeselle protección aos espíritus do norte, do sur, do este e o oeste. Invócase aos espíritus do pasado, dos seres queridos que xa non están”, cuenta Sixto, que considera esta actividad “algo bonito e moi orixinal” y quien detalla que “nestas vodas a muller sempre é a protagonista”.
Dejar el pasado atrás
Durante el rito, los novios entran en un círculo sagrado de flores y en el altar se representan la tierra –con una piedra– y el agua. Tras los votos los padrinos entregan los anillos y al finalizar se pone en el suelo una escoba. “Collidos da man sáltana para deixar o pasado atrás e comezar unha nova vida. Os invitados, sentados en semicírculo, rematan celebrando o casamento cun chupito de queimada, que se prepara durante a cerimonia. Nas vodas celtas servíase hidromel”, detalla Sixto, que recuerda que los asistentes a la boda que realizó en Sevilla también se sorprendieron con “aquela bebida que se preparaba con lume”.
Para el de O Burgo, que también es presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Culleredo, lo más interesante de oficiar este tipo de uniones es “pasalo ben vendo felicidade nos demais e recuperar a cultura pasada”. “E non quedar só na frialdade dun xulgado ou un concello”, destaca. Asegura que tomó recortes durante viajes a Irlanda, “onde aínda se fan bastantes vodas así”, y dice sonriente que tras celebrar alrededor de una docena de enlaces, “ningunha parella se separou polo momento”.
Moncho Sixto seguirá compatibilizando su activismo vecinal con una faceta que le reporta diversión y la satisfacción de no dejar morir la historia.