Culleredo alerta de vertidos incontrolados en la zona rural

Vertidos ilegales en la parroquia cullerdense de Ledoño, en una imagen de archivo EC

El Ayuntamiento de Culleredo alerta de la proliferación de vertidos incontrolados e ilegales en la zona rural del municipio. Según fuentes del equipo de gobierno, presidido por José Ramón Rioboo, se detectaron nuevos casos de comportamientos incívicos que, además de suponer un atentado contra el medio ambiente, pueden acarrear sanciones económicas de hasta 3.000 euros.

“Un vecino avisó de la presencia de una furgoneta cuyos usuarios estaban realizando este tipo de prácticas incívicas. El Ayuntamiento destaca que la colaboración de los ciudadanos con las fuerzas de seguridad es fundamental para denunciar cualquier conducta sospechosa y aportar indicios que permitan la identificación de los responsables”, añaden las mismas fuentes, al tiempo que indican que se han producido episodios vandálicos en los núcleos de Ledoño, Sésamo y Sueiro, principalmente en puntos aislados pero accesibles en coche.

Asociación O Val

Cabe indicar que estos comportamientos incívicos fueron denunciados por los representantes de la asociación O Val de Culleredo en el último encuentro que mantuvieron con el regidor. El Gobierno local comparte plenamente esta inquietud. Se trata de prácticas nocivas para el medio ambiente que atentan contra los parajes naturales del municipio, un patrimonio común a conservar por todos”, insiste Rioboo.

Asimismo, recuerda que existe un servicio de recogida a domicilio de muebles y enseres para los vecinos. Es gratuito y se presta a través del Consorcio As Mariñas con una llamada de teléfono al número 981 795 524.

Punto limpio en Sésamo

Los desechos voluminosos también se pueden depositar de manera también gratuita en el punto limpio ubicado en la parroquia de Sésamo, en las inmediaciones de los accesos a la autovía A-6.

La relación de residuos que se pueden entregar en el recinto son muebles, cajas y tablas de madera; metales; electrodomésticos como lavadoras, frigoríficos, televisores, audios, vídeos, ordenadores, impresoras, teclados, periféricos diversos, y o otros objetos como colchones y somieres.