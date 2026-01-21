Culleredo entrega los premios a la decoración navideña del comercio y la hostelería local

Entrega de premios en Culleredo

El Concello de Culleredo hizo entrega de los premios a la mejor decoración navideña en comercios y establecimientos hosteleros del municipio, unos galardones que este año reconocieron a Tania Louro Peluquería y a Café Bar Toxo Bravo como ganadores del VI Concurso de Escaparatismo de Nadal y del II Concurso de Ambientación de Nadal na Hostalería Local, respectivamente.

En el concurso de escaparatismo participaron un total de 79 establecimientos, siendo los tres mejor valorados, según la media entre los votos del público y la puntuación de un jurado profesional, Tania Louro Peluquería, Farmacia Ortopedia Almeiras y Farmacia Grandal. Los premios consistieron en 500 euros para el primer clasificado, 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercero.

Por su parte, el concurso de ambientación navideña en hostelería contó con la participación de 23 negocios. Los tres locales mejor valorados fueron Café Bar Toxo Bravo, El Sazón de Fina y A Penúltima, que recibieron premios en metálico de 300, 200 y 150 euros, respectivamente.

La teniente de alcalde, Cristina Pardo, y el concejal de Comercio, Mario Iglesias, fueron los encargados de entregar los premios, desplazándose personalmente a cada uno de los establecimientos galardonados para felicitarles por su trabajo y dedicación.

Ambos concursos registraron una alta participación ciudadana, con cerca de 3.500 votos, lo que pone de manifiesto el éxito de estas iniciativas, incluidas dentro de la campaña de

Navidad del Concello de Culleredo, cuyo objetivo es dinamizar el comercio local e incentivar las compras en los negocios del municipio.