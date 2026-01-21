Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo entrega los premios a la decoración navideña del comercio y la hostelería local

Redacción
21/01/2026 17:19
Entrega de premios en Culleredo
Entrega de premios en Culleredo
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Concello de Culleredo hizo entrega de los premios a la mejor decoración navideña en comercios y establecimientos hosteleros del municipio, unos galardones que este año reconocieron a Tania Louro Peluquería y a Café Bar Toxo Bravo como ganadores del VI Concurso de Escaparatismo de Nadal y del II Concurso de Ambientación de Nadal na Hostalería Local, respectivamente.

En el concurso de escaparatismo participaron un total de 79 establecimientos, siendo los tres mejor valorados, según la media entre los votos del público y la puntuación de un jurado profesional, Tania Louro Peluquería, Farmacia Ortopedia Almeiras y Farmacia Grandal. Los premios consistieron en 500 euros para el primer clasificado, 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercero.

Por su parte, el concurso de ambientación navideña en hostelería contó con la participación de 23 negocios. Los tres locales mejor valorados fueron Café Bar Toxo Bravo, El Sazón de Fina y A Penúltima, que recibieron premios en metálico de 300, 200 y 150 euros, respectivamente.

La teniente de alcalde, Cristina Pardo, y el concejal de Comercio, Mario Iglesias, fueron los encargados de entregar los premios, desplazándose personalmente a cada uno de los establecimientos galardonados para felicitarles por su trabajo y dedicación.

Ambos concursos registraron una alta participación ciudadana, con cerca de 3.500 votos, lo que pone de manifiesto el éxito de estas iniciativas, incluidas dentro de la campaña de

Navidad del Concello de Culleredo, cuyo objetivo es dinamizar el comercio local e incentivar las compras en los negocios del municipio.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Sindicato Ferroviario pide reunirse con Adif y Renfe como paso previo a la huelga
Agencias
Belén do Campo supervisó las obras acompañada por el alcalde, Sergio Platas

La Xunta aporta 30.000 euros a la recuperación del antiguo Lavadero de Sas, en Paderne
Lucía Tenreiro
Delcy Rodríguez

Estados Unidos anuncia una visita de Delcy Rodríguez a Washington
Agencias
Presentación de la campaña turística de Betanzos en TourEspaña

'Betanzos es Más', la campaña que la ciudad ha llevado a Fitur 2026
Lucía Tenreiro