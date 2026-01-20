Rioboo garantiza que las entidades locales recibirán ayudas pero que la legalidad obliga a atenerse a los plazos

El Club Balonmán Culleredo es una de las entidades que recibe ayudas CLUB BALONMÁN CULLEREDO

“Nada nos encantaría más que las entidades pudiesen cobrar con absoluta celeridad pero existen plazos legales que son ineludibles”, dijo el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, respecto a la polémica generada por el supuesto retraso en la entrega de subvenciones municipales a las entidades sociales y deportivas con sede en el ayuntamiento.

“Hay un procedimiento, hay unas bases para acceder a las subvenciones públicas de Culleredo, al igual que a las del resto de administraciones. Los plazos son muy rigurosos y la concesión no depende de la voluntad política”, añadió el regidor en declaraciones a la emisora local de Radio Coruña, al tiempo que garantizó que las entidades que cumplan los requisitos recibirán estas ayudas.

Cabe recordar que la controversia se inició la pasada semana cuando el grupo municipal del Partido Popular se hacía eco de unas quejas de la directiva del Club Balonmán Culleredo en las que manifestaba que no podía hacer frente a los gastos de mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Ya en ese momento, Rioboo volvía a acusar a la portavoz del PP, Izaskun García Gorostizu, de “oportunista política” y de transformar un mero trámite burocrático en arma arrojadiza contra el Gobierno local.

“El PP es perfectamente conocedor de que el trámite fiscal no es una cuestión que ejecutar el órgano político ya que se trata un proceso burocrático. Pero aun así, Gorostizu elige de nuevo la falsedad como forma de hacer política para dañar el Ejecutivo municipal. En lugar de preguntar primero y explicar la situación real del trámite prefiere intoxicar por sus aspiraciones electoralistas, lo que deja claro una vez más su talla como miembro de la oposición”, se lamentaba el regidor cullerdense.

Trámite de Intervención

Rioboo insiste en que en la convocatoria de ayudas de 2025 consta la resolución de un reparto de 135.000 euros entre un total de 33 entidades y que completada esa fase “el procedimiento se encuentra en el trámite fiscal de Intervención”.

“Por todo ello, el Gobierno local quiere tranquilizar a Gorostizu porque la situación de las subvenciones en Culleredo no tiene nada que ver con la problemática que se da en otros municipios cercanos gobernados por su partido”, dice mientras asegura que las subvenciones están totalmente confirmadas “con informe de resolución y con todas las garantías, encontrándose en la fase final de trámite”.

También recuerda Rioboo que la gestión del Ayuntamiento se está llevando a cabo en minoría “sujeta a los bloqueos de dos grupos de la oposición”.