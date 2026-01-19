Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

La Policía Local de Culleredo detiene a cuatro personas por robar en trasteros

Redacción
19/01/2026 17:00
Vehículo de la Policóia Local de Culleredo
Cuatro personas fueron sorprendidas por la Policía Local de Culleredo mientras trataban de robar en trasteros. Los hechos sucedieron en la madrugada de este pasado sábado, 17 de enero, en un edificio de la calle Amparo López Jean, en A Corveira. Los agentes descubrieron que el grupo, formado por tres hombres y una mujer, contaba con material y herramientas para forzar la entrada en los locales.

Para la detención fue indispensable la colaboración vecinal. Los residentes alertaron de la presencia de varios individuos sospechosos, lo que propició la intervención de la Policía Local. Se baraja que los detenidos sean responsables de una serie de delitos similares en los últimos días. Tras el arresto, fueron puestos a disposición judicial.

El Concello de Culleredo agradece la cooperación de la ciudadanía, clave para combatir la criminalidad. En este sentido, ante cualquier indicio de actividades delictivas de esta índole, es recomendable avisar de inmediato a la Policía Local o a la Guardia Civil.

