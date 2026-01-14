Culleredo retoma las sesiones gratuitas de baile y movimiento para la Tercera Edad

Baile de la Tercera Edad en Carballo EC

El Concello de Culleredo reanuda las sesiones gratuitas de baile y movimiento dirigidas a las personas mayores del municipio, una iniciativa del área de Maiores que busca fomentar el envejecimiento activo, el bienestar emocional y la socialización a través de la música y el ejercicio físico.

Las sesiones, enmarcadas dentro del programa de baileterapia que dio inicio el pasado mes de octubre, se celebran el primer y el tercer viernes de cada mes, en horario de 17:30 a 20:00 horas, en el Centro Social Virginia Blanco de Fonteculler.

La próxima sesión tendrá lugar el viernes 16 de enero. Aunque esta iniciativa está pensada para las personas mayores, es abierta a todos los vecinos y vecinas que quieran participar. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.