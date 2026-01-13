Mi cuenta

Culleredo

Las ayudas al deporte de Culleredo abren otra disputa entre PSOE y PP

Fran Moar
Fran Moar
13/01/2026 20:29
La entidad deportiva cullerdense está integrada por deportistas de categorías desde benjamín a sénior
La entidad deportiva cullerdense está integrada por deportistas de categorías desde benjamín a sénior
CLUB BALONMÁN CULLEREDO
Lo novedoso de la disputa es el motivo. Los protagonistas son sobradamente conocidos. El Gobierno local y el grupo municipal del PP de Culleredo ya han encontrado otro motivo para enfrentarse dialécticamente: las ayudas para las entidades vinculadas a la práctica deportiva. El lunes, día 12, la formación liderada por la popular Izaskun García se hacía eco de un comunicado del Club Balonmán Culleredo en el que se informaba de que “el Concello no ha cumplido el compromiso adquirido por el alcalde en una reunión con varios clubes: abonar antes de finalizar 2025 las subvenciones correspondientes a los años 2024 y 2025 y, después, convocarlas anualmente”.

La persona que volverá a encabezar la lista electoral del PP en 2027 asegura que los responsables del club indican que las últimas ayudas municipales recibidas fueron las de 2023, por lo que llevan dos años sosteniendo su actividad sin estas ayudas.

“Alertan de una situación económica límite, agravada porque, durante este tiempo, los clubes han tenido que hacerse cargo de tareas y asumir gastos que no les corresponden ante la falta de conserjes, limpieza y mantenimiento en los pabellones municipales. ¡El mundo al revés! El Concello está siendo subvencionado por los clubes”, dice García.

Falta de información

Los populares también señalan que desde el club, integrado por equipos de edades comprendidas entre benjamín y senior, existen quejas por la falta de información sobre las mejoras prometidas en las instalaciones deportivas.

“Aseguran que no tienen novedades sobre los proyectos anunciados para la reforma de los pabellones de Tarrío y Almeiras y reclaman un calendario para disponer de conserjes, un servicio de ducha digno y un mantenimiento adecuado. La entidad advierte de que, si no hay una respuesta inmediata y el cobro de las ayudas pendientes no se materializa, convocará una asamblea extraordinaria para valorar las medidas a adoptar”, insiste la concejala, que añade que la situación “es muy grave porque se asfixia a quienes sostienen el deporte base”.

"Falacias constantes"

La réplica, contundente por otra parte, no se ha hecho esperar mucho. El alcalde, José Ramón Rioboo, desmiente las manifestaciones de García y la acusa de recurrir “una vez más a falsedades constantes para tratar de sacar rédito político”.

Asegura que el Ayuntamiento avanzó en el procedimiento a la mayor prontitud materialmente posible, cumpliendo cada uno de los trámites en un procedimiento abierto de concesión de subvenciones públicas.

“Así, el lunes, día 12, el Concello realizó el informe propuesta definitivo de resolución de las subvenciones. En total, son 200.000 euros los otorgados en esta convocatoria. (...). Balonmán Culleredo obtiene 40.000 euros, el importe máximo de la subvención”, añade el regidor, que insiste en acusar al PP cullerdense de “instalarse en la falacia como única forma de hacer política, pasando por encima del rigor y la responsabilidad”.

