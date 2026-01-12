Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Culleredo saca a licitación la reforma integral de la calle Andrés Pan Vieiro, en O Burgo

La actuación incrementará la seguridad vial priorizando al peatón

Redacción
12/01/2026 13:55
Calle Andrés Pan Vieiro en O Burgo
Calle Andrés Pan Vieiro en O Burgo
Cedida
El Concello de Culleredo da un paso más en sus planes de renovación urbana con la reforma de la calle Andrés Pan Vieiro, situada en el centro de O Burgo. El gobierno municipal publica hoy en el perfil del contratante la licitación de los trabajos, con un presupuesto de 461.940 euros.

El alcalde, José Ramón Rioboo, y el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, acordaron la cofinanciación de la actuación con la firma de un convenio de colaboración. La institución provincial aporta 250.000 euros, el 54% del total de la inversión, procediendo la cantidad restante de las arcas municipales.

“Será unha trasformación integral da rúa para a mellora tanto funcional como estética”, señala Rioboo. La calle Andrés Pan Vieiro está integrada en la malla residencial principal del núcleo, sirviendo de principal conexión entre la avenida de Acea de Ama y Ribados, y funcionando como itinerario peatonal para equipamientos como el Conservatorio, el CEIP Isaac Díaz Pardo, el polideportivo o el campo de fútbol.

Por ello, el objetivo principal reside en “incrementar a seguridade viaria pensando no peón”, expresa el alcalde. Se ampliarán e iluminarán los pasos de peatones, elevando dos de ellos. Se renovarán los pavimentos de todas las aceras y calzada de la calle, que estará adaptada a la normativa de accesibilidad.

Los aparcamientos se cambiarán de orientación en el margen derecho, permitiendo aparcar marcha atrás en oblicuo. El ancho del carril se incrementará hasta los 3,5 metros. También se unificarán los accesos rodados a garajes.

El mobiliario urbano será renovado desde un punto de vista sostenible: para el nuevo se emplearán materiales procedentes de plásticos reciclados y redes de pesca de gestores de residuos marinos autorizados. A lo largo de la vía se efectuarán diversas plantaciones de árboles y zonas verdes.

En el entorno del Conservatorio se creará un espacio humanizado especial, con pavimento de hormigón sobreelevado, alumbrado específico, arbolado y mobiliario urbano.

El alumbrado será renovado con tecnología LED, se recolocarán los sumideros y se adecuará la red de pluviales, conectando las bajantes de los edificios colindantes.

