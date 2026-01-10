Culleredo valora prohibir el consumo de alcohol en los centros sociales

Imagen de archivo del centro social de Orro

El Concello de Culleredo mantendrá en las próximas semanas reuniones con las diferentes directivas y responsables de los centros sociales del municipio con el objetivo de abordar, desde el diálogo y el consenso, la cuestión de la venta de alcohol en estos espacios municipales.

Esta iniciativa surge tras haberse recibido en el Ayuntamiento diversas quejas y comentarios de vecinos que trasladaron su preocupación por determinadas situaciones vividas durante las pasadas fiestas de Navidad, en especial cuando coincidieron actividades infantiles con un consumo de alcohol que algunos usuarios consideraron poco adecuado. En particular, algunas familias señalaron el contraste que se produce en espacios frecuentados por menores cuando se desarrollan celebraciones dirigidas a la infancia, explican fuentes municipales.

Desde el Gobierno local quisieron subrayar que "estas inquietudes se trasladan desde el respeto y la convivencia", y que el Concello comprende "tanto la preocupación de padres y madres como la realidad social de muchas parroquias, donde los propios centros sociales y sus cafeterías constituyen, en muchos casos, el principal punto de encuentro vecinal".

Por este motivo, el Ayuntamiento apuesta por abrir un espacio de diálogo con todas las partes implicadas para analizar conjuntamente posibles fórmulas que permitan compatibilizar usos, valorar límites razonables y estudiar opciones como la regulación de horarios, la reducción de determinadas bebidas alcohólicas o la adopción de medidas específicas cuando haya actividades infantiles.

El Concello recuerda que en 2023 el pleno municipal aprobó por unanimidad la nueva ordenanza reguladora del uso de centros y edificios municipales, lo que permite revisar y actualizar las concesiones existentes para adaptarlas a criterios actuales de convivencia, responsabilidad y uso adecuado de los espacios públicos.

El objetivo del Gobierno local "no es prohibir ni imponer, sino consensuar soluciones equilibradas que garanticen que los centros sociales sigan siendo espacios abiertos, acogedores y seguros para todas las edades, reforzando su papel como lugares de encuentro, participación y vida comunitaria en Culleredo".