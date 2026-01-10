Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo valora prohibir el consumo de alcohol en los centros sociales

Vecinos trasladaron su preocupación por situaciones vividas en Navidad, en especial cuando coincidieron actividades infantiles con un consumo de alcohol que algunos usuarios consideraron poco adecuado

Redacción
10/01/2026 16:33
Imagen de archivo del centro social de Orro
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de Culleredo mantendrá en las próximas semanas reuniones con las diferentes directivas y responsables de los centros sociales del municipio con el objetivo de abordar, desde el diálogo y el consenso, la cuestión de la venta de alcohol en estos espacios municipales.

Esta iniciativa surge tras haberse recibido en el Ayuntamiento diversas quejas y comentarios de vecinos que trasladaron su preocupación por determinadas situaciones vividas durante las pasadas fiestas de Navidad, en especial cuando coincidieron actividades infantiles con un consumo de alcohol que algunos usuarios consideraron poco adecuado. En particular, algunas familias señalaron el contraste que se produce en espacios frecuentados por menores cuando se desarrollan celebraciones dirigidas a la infancia, explican fuentes municipales.

Visita al centro social de Sueiro.

La directora xeral de Administración Local supervisa en Culleredo las mejoras en los centros sociales de Castelo y Sueiro financiadas por la Xunta

Más información

Desde el Gobierno local quisieron subrayar que "estas inquietudes se trasladan desde el respeto y la convivencia", y que el Concello comprende "tanto la preocupación de padres y madres como la realidad social de muchas parroquias, donde los propios centros sociales y sus cafeterías constituyen, en muchos casos, el principal punto de encuentro vecinal".

Por este motivo, el Ayuntamiento apuesta por abrir un espacio de diálogo con todas las partes implicadas para analizar conjuntamente posibles fórmulas que permitan compatibilizar usos, valorar límites razonables y estudiar opciones como la regulación de horarios, la reducción de determinadas bebidas alcohólicas o la adopción de medidas específicas cuando haya actividades infantiles.

El Concello recuerda que en 2023 el pleno municipal aprobó por unanimidad la nueva ordenanza reguladora del uso de centros y edificios municipales, lo que permite revisar y actualizar las concesiones existentes para adaptarlas a criterios actuales de convivencia, responsabilidad y uso adecuado de los espacios públicos.

El objetivo del Gobierno local "no es prohibir ni imponer, sino consensuar soluciones equilibradas que garanticen que los centros sociales sigan siendo espacios abiertos, acogedores y seguros para todas las edades, reforzando su papel como lugares de encuentro, participación y vida comunitaria en Culleredo".

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Uno de los talleres de 'Cocina Divertida'

Regresan a Paderne los talleres de ‘Cocina divertida’ para aprender los beneficios de una buena alimentación
Redacción
Varias personas a las puertas del Cine Riazor en el estreno en 1996 de 'Independence Day'

A Coruña vuelve a 1897: solo dos espacios para ver cine
Rubén Ventureira
Varias personas, a las puertas de los Cines Equitativa en 1996

A Coruña se queda sin salas de cine: los expertos, entre la tristeza y la oportunidad
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

A Coruña abre el plazo para participar en las III Jornadas de Orientación Artística y Profesional
Redacción