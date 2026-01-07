Alternativa dos Veciños denuncia deficiencias en los accesos al centro de salud de O Portazgo

Centro de salud de O Portazgo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El grupo municipal de Alternativa dos Veciños de Culleredo reclamó en el último pleno "solucións" para los accesos al centro de salud de O Portazgo, cuyas deficiencias han causado "descontento" en los usuarios y vecinos, explican.

"Nesta ocasión a formación demandou solución urxente nunha nova incidencia rexistrada na zona, polo agravamento do seu mal estado cunha fochanca situada na propia entrada do centro de saúde", asegura la formación.

A esto se unen las quejas sobre la falta de aparcamientos, el mal estado de las aceras y las carreteras, demandas reiteradas de los vecinos, indica Alternativa de Culleredo. "Continuaremos esixindo as melloras ata que o Goberno municipal tome cartas no asunto", sentencian.