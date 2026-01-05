Bomberos durante una intervención Archivo El Ideal Gallego

Las fuerzas de seguridad investigan una serie de incendios presuntamente intencionados que se produjeron durante la madrugada de este lunes en varias calles del municipio, en el entorno de A Corveira y Vilaboa, en la parroquia de Rutis.

Los hechos comenzaron alrededor de la 1.30 horas, cuando se registraron los primeros fuegos en contenedores de basura situados en las calles A Carballeira, Antón Vilar Ponte y A Xeca. Según las primeras investigaciones, los incendios se produjeron de forma consecutiva. La Policía Local intervino rápidamente, logrando sofocar las llamas con extintores y realizando labores de búsqueda para tratar de localizar al autor o autores de los hechos.

El episodio más grave se produjo en torno a las 4.30 horas, cuando se declaró un incendio en un galpón situado en la calle Manuel Antonio. El espacio era utilizado por un particular para albergar animales, entre ellos un caballo, un ternero, cabras, ovejas y gallinas, que pudieron ser evacuados a tiempo, sin que ninguno resultase herido.

El interior del galpón acumulaba gran cantidad de paja, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. Hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques provinciales de Arteixo y Betanzos, que lograron sofocar las llamas. Aunque no resultaron afectadas viviendas colindantes, el galpón quedó completamente calcinado.

La Guardia Civil, que también se personó en la zona, ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar la autoría de estos incendios, que, según los primeros indicios, apuntan a que fueron provocados de manera intencionada.