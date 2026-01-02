Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Culleredo recibe a los Reyes Magos con la tradicional cabalgata y varias actividades infantiles

Sus Majestades de Oriente también visitarán los centros sociales del municipio

Redacción
02/01/2026 13:55
Cabalgata de Reyes en Culleredo 2024
Cabalgata de Reyes en Culleredo 2024
Cedida
El Concello de Culleredo recibirá el próximo lunes, 5 de enero, la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. La zona urbana acogerá la tradicional cabalgata, que estará acompañada de fiestas infantiles y de distintos encuentros en los que los más pequeños podrán trasladarles sus deseos.

La cabalgata dará comienzo a las 17:00 horas desde la avenida Juan Carlos I y recorrerá las calles Anxo Senra, Mosteiro de Carracedo, Plaza de Galicia, Ribados, Hersa, Sanjurjo de Carricarte, Costa da Lonxa, avenida de Vilaboa, Sagrada Familia, Vila Melania, Electo Carballo, O Portádego, As Brañas, Fonteculler, Acea de Ama y Plaza Europa.

Durante el recorrido se celebrarán dos recepciones. La primera tendrá lugar al paso de la comitiva por Vila Melania, mientras que la segunda se realizará al final del itinerario, en la Plaza Europa.

Además, ese mismo día los Reyes Magos visitarán los centros sociales del municipio con el siguiente horario: a las 17:00 horas en O Noso Lar, con animación infantil desde las 16.30 horas; a las 17:45 horas en Orro; a las 18:10 horas en Ledoño; a las 18:45 horas en Sueiro; a las 19:20 horas en Sésamo; a las 20:00 horas en Castelo; y a las 20:30 horas en Celas, donde habrá animación infantil desde las 18:30 horas.

Carpas de Navidad hasta el 5 de enero

Por otro lado, las carpas de Navidad del Concello de Culleredo volverán a ser uno de los grandes atractivos de estas fechas. Contarán con juegos, hinchables y talleres y estarán ubicadas en la Plaza Europa y en Vila Melania desde este viernes, 2 de enero. También estarán los próximos días 3, 4 y 5 de enero, todos ellos en horario de 17:00 a 20:00 horas.

