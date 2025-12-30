Mi cuenta

El Ideal Gallego

Culleredo

Dos detenidos en Culleredo en una operación contra dos grupos de traficantes de drogas en Comunidad Valenciana

Europa Press
30/12/2025 16:18
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
Archivo El Ideal Gallego
La Guardia Civil ha detenido a trece personas por su presunta pertenencia a dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís y cocaína en las localidades valencianas de Benetússer y Catarroja, según informó el Instituto Armado. 

Dos de estas detenciones se produjeron en octubre en el municipio coruñés de Culleredo.

La operación se inició a principios de mayo, cuando se detectó un punto de venta en Benetússer y, poco después, otro en Catarroja. Los puntos de venta eran muy activos y dispensaban diferentes sustancias, principalmente hachís y cocaína.

Los seguimientos discretos y el resto de pesquisas policiales lograron determinar que existían dos entramados criminales operando de manera simultánea. Uno de ellos proveía el hachís y otro la cocaína. 

Ambos estaban formados por más de una decena de personas, con roles y funciones separadas y organizadas, según las mismas fuentes.

Finalmente, a principios de octubre se realizaron cinco entradas y registro simultáneas y se detuvo a siete personas en Benetússer, otra en València y dos más en Culleredo (A Coruña). Posteriormente, gracias a la información obtenida en estos registros se detuvo a una persona más en Catarroja y dos más en Alfafar.

En total, se han intervenido 18 kilogramos de hachís y 74 gramos de cocaína, además de 96.725 euros en efectivo. Además, se han aprehendido dos vehículos empleados por las organizaciones. De los trece detenidos (diez hombres y tres mujeres de entre 35 y 60 años) se ha dispuesto la prisión preventiva para los tres presuntos cabecillas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alfafar-Catarroja, con la colaboración de la Usecic y del Servicio Cinológico. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja.

