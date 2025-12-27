El TSXG avala la gestión de Culleredo en el conflicto con Jardincelas

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, se reunió con personal de la empresa hace meses CEDIDA

El Ayuntamiento de Culleredo informó ayer de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado sentencia firme en el recurso de apelación interpuesto por Jardincelas SL contra el municipio, “desestimando íntegramente todas las pretensiones de la empresa y confirmando la actuación del Gobierno municipal como ajustada a derecho”.

La Sala impone, además, las costas procesales a la parte recurrente. Esta resolución, abunda el Ejecutivo de José Ramón Rioboo, “cierra de manera definitiva un procedimiento que durante más de dos años fue objeto de declaraciones públicas de carácter político y mediático por parte de la propia empresa y de la oposición, que llegaron incluso a cuestionar la capacidad de gestión del alcalde y a responsabilizar al Ayuntamiento de un conflicto que, en realidad, fue de naturaleza mercantil y contractual, no administrativa”.

Impugnación

En concreto, la empresa impugnaba la sentencia del Juzgado del Contencioso Administrativo número 3, del pasado 18 de febrero, “que ya dio la razón al Ejecutivo municipal en su totalidad”, recuerda Culleredo. Reclamaba ser indemnizada en la cantidad de 2.008.510,62 euros, más IVA (303.428,27 euros), más los intereses devengados.

El TSXG confirma ahora que “no hay prueba alguna de un supuesto enriquecimiento de la administración como alegaba Jardincelas”, indica el Gobierno local. “La empresa presentó un informe pericial para justificar sus pretensiones económicas, pero el Tribunal señala que ese informe parte de una premisa falsa —que el contrato continuaba vigente— y no aportó prueba separada, detallada y documental de los costes reales incurridos ni de ningún enriquecimiento por parte del Ayuntamiento”. “El PP de Culleredo queda en evidencia”, alega Rioboo.

