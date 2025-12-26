Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Un centenar de niños disfrutan en el campamento de Navidad

Redacción
26/12/2025 18:53
Teatro Escena representó 'Buh! Que Medo!'
Teatro Escena representó 'Buh! Que Medo!'
CEDIDA
Un centenar de niños disfrutan en el campamento de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Culleredo. Se trata de una iniciativa puesta en marcha un año más con el objetivo de ofrecer a las familias del municipio una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones escolares y facilitar la conciliación familiar.

La actividad, que lleva por título 'A Misión da Garda do Nadal', está impulsado por el área de Cultura, Educación, Deportes y Participación Ciudadana y se dirige a menores de entre tres y doce años matriculados en Educación Infantil y Primaria.

El campamento se desarrolla en el colegio Vila de Rutis, en horario de 09.00 a 14.00, desde el pasado día 22 y se prolongará hasta el 7 de enero. Además, el programa incluye servicios complementarios de desayuno, de 07.30 a 09.00, y de comedor, de 14.00 a 16.00, para dar una respuesta más amplia a las necesidades de las familias. Ofrece un programa variado de actividades adaptadas a las diferentes edades, centradas en el juego, el disfrute al aire libre, la convivencia y la interrelación entre los participantes, con un enfoque activo y participativo.

Entre las propuestas ya desarrolladas destaca la sesión de Galicreques celebrada ayer, a cargo de la compañía Teatro Escena, que representó la obra 'Buh! Que Medo!'. A la función asistió la concejala de Cultura, Penélope López, que acompañó a los jóvenes participantes en la actividad.

Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Educación, Cristina Pardo, subraya que este tipo de iniciativas "permiten ofrecer un espacio educativo y lúdico de calidad durante las vacaciones, al tiempo que apoyan a las familias del municipio en la conciliación de su vida laboral y personal, algo que para nosotros es fundamental".

