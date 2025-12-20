Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

El Conservatorio de Música de Culleredo celebra su tradicional concierto de Navidad

Redacción
20/12/2025 13:39
Concierto de Navidad del Conservartorio de Música de Culleredo
Concierto de Navidad del Conservartorio de Música de Culleredo
Cedida
El Conservatorio Municipal de Música de Culleredo celebró el pasado viernes, 19 de diciembre, su tradicional Concierto de Navidad en el auditorio del propio centro. En el evento participaron las distintas agrupaciones del conservatorio, que interpretaron un repertorio de canciones típicas de estas fechas.

Como cierre del concierto, el público disfrutó de una actuación sorpresa con la interpretación de la Marcha Radetzky, que fue recibida con entusiasmo por los asistentes. Al concierto acudió un nutrido número de espectadores, que pudieron disfrutar de una velada musical marcada por el ambiente navideño.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, asistió al concierto y dirigió unas palabras tanto al público como a los participantes, aprovechando la ocasión para felicitar las Fiestas.

