El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Culleredo completa las obras de asfaltado de Domingo Sierra, en el centro de Vilaboa

Redacción
20/12/2025 15:45
trabajos de asfaltado de la calle Domingo Sierra, en el centro de Vilaboa 2
Con los trabajos se reurbanizó por completo la calle
Cedida
El Concello de Culleredo completó los trabajos de asfaltado de la calle Domingo Sierra, en el centro de Vilaboa, que forman parte del proyecto de renovación integral de la vía. El gobierno local programó una inversión de más de 800.000 euros estructurada en dos fases para “cambiar la imagen, incrementar la seguridad y mejorar los servicios” de la zona, señala el alcalde, José Ramón Rioboo.

El alcalde señala que es una obra muy necesaria tras la humanización de la avenida de Vilaboa que en su momento derivó la circulación por Domingo Sierra. Rioboo señala que será “una modernización absoluta” para la calle.

Esta primera fase que ahora concluye el Concello, a falta de los últimos remates, comprendió desde la glorieta del olivo hasta la calle Condes de Andrade. En este caso, la intervención supuso un desembolso de 441.601,02 euros.

Con los trabajos se reurbanizó por completo la calle. Se dispuso nueva pavimentación tanto en la calzada como en las aceras, con losetas reforzadas en las entradas de los garajes. Las baldosas siguen la línea de las que está colocando el Ayuntamiento en sus proyectos de humanización, lo que implica a su vez una notable mejora estética.

En este sentido, el Concello instaló también mobiliario urbano y realizó plantaciones. Dos pasos de peatones fueron sobreelevados para garantizar la seguridad vial y se renovó la señalización. A nivel de servicios, se dota a la vía de nueva iluminación eficiente con tecnología LED y también se llevaron a cabo mejoras en las redes de saneamiento y abastecimiento.

En cuanto a la segunda fase, el gobierno local cuenta ya con el proyecto aprobado. En ese caso abarcará al tramo entre Condes de Andrade y la glorieta de la fuente de Vilaboa. El presupuesto ascenderá a 336.414,05 euros.

Estas actuaciones continuarán así con la humanización de Vilaboa impulsada por el Concello. “Desde el primer momento tuvimos claro que la modernización de Vilaboa abarcaría no sólo a la avenida principal sino a la red de calles principales eminentemente residenciales”, asegura Rioboo.

Las actuaciones de mejora urbana del núcleo seguirán desde las próximas semanas con la plaza Sagrada Familia y con el tramo de la avenida entre la autopista y Fonte da Balsa

