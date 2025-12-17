Así será el programa de la Navidad en Culleredo

La explanada del Paseo Marítimo de O Burgo acoge el Winter Park y el Winter Circus Cedida

El Concello de Culleredo ha publicado la programación completa de las Fiestas de Navidad, que incluye una amplia oferta de actividades pensadas para todos los públicos. Visitas de Papá Noel, el Apalpador y los Reyes Magos a los centros sociales, la tradicional cabalgata, espectáculos de teatro y cuentacuentos, así como eventos deportivos y las distintas campañas, conforman un completo programa municipal para estas fechas tan señaladas.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que “la programación de Navidad está pensada para que todas las vecinas y vecinos, independientemente de su edad, puedan disfrutar de estas fechas en el municipio, fomentando la convivencia, la participación y el apoyo al comercio local”. En este sentido, subrayó que “Culleredo vuelve a apostar por una Navidad cercana, solidaria y llena de actividad en todas las parroquias”.

La programación navideña arranca con un destacado bloque de actividades deportivas. Este domingo, 21 de diciembre, se celebrará el XII Trail e Andaina de Orientación Gallaecia Raid, organizado por el club Gallaecia Raid en Ledoño. Además, entre el 22 y el 27 de diciembre tendrá lugar un campus de patinaje en el Polideportivo Ría do Burgo, organizado por el Club Aura. Por su parte, el Sport Sala Culleredo FS desarrollará un campus de fútbol y fútbol sala en el Polideportivo de Tarrío entre el 22 de diciembre y el 2 de enero.

El 22 de diciembre comenzará también el campamento municipal de Navidad, bajo el título ‘A misión da garda do Nadal’, que se extenderá hasta el 7 de enero en el CEIP Vila de Rutis. En paralelo, continúa la campaña solidaria ‘Un agasallo, mil ilusións’, puesta en marcha junto a la ONG Reyes Magos de Verdad y Coruña The Style Outlets, con el objetivo de que ningún niño o niña del municipio se quede sin juguete. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 22 de diciembre. Asimismo, el área de Xuventude ha iniciado el concurso Advento CIPAX, que un año más repartirá numerosos premios entre los mejores trabajos presentados por la juventud participante.

Animación navideña en las calles de Culleredo Cedida

La programación municipal incluye también una destacada oferta cultural y de dinamización. A partir del 19 de diciembre comenzará la animación navideña en las calles del concello, con pasacalles y personajes de Navidad recorriendo las zonas comerciales. Ese mismo día, a partir de las 17:00 horas, se celebrará la Fiesta de Navidad para las personas mayores en el Polideportivo Ría do Burgo, con la actuación de la coral Voces Veteranas. También el día 19 tendrá lugar el concierto de Navidad del Conservatorio Municipal de Música, que será a las 18:00 horas en el auditorio del propio conservatorio.

​Campañas, visitas a los centros sociales o la Cabalgata completan la programación

Desde comienzos de mes, la explanada del Paseo Marítimo de O Burgo acoge el Winter Park y el Winter Circus, dos citas ya clásicas de estas fechas, que podrán visitarse hasta el 11 de enero.

A partir del 19 de diciembre comenzarán las visitas de Papá Noel a los centros sociales, acompañadas de animación infantil: el día 19 estará en Fonteculler de 18:00 a 20:00 horas; el día 20 visitará Almeiras, Orro y Sésamo, también de 18:00 a 20:00 horas; y el día 21 acudirá a Sueiro, Ledoño, Castro Laxe y Castelo, en el mismo horario. El día 20 será el turno del Apalpador, que llegará con animación infantil a Celas de 18:30 a 20:30 horas.

El mismo día 20 de diciembre se celebrará la gala y pase de Navidad de Teatro El Ruiseñor, con una doble sesión en el Auditorio del Conservatorio, a las 18:00 y a las 20:30 horas.

Ya en el mes de enero, las carpas de Navidad volverán a ser uno de los grandes atractivos, con juegos, hinchables y obradoiros en la plaza Europa y en Vila Melania los días 2, 3, 4 y 5 de enero, de 17:00 a 20:00 horas. La tradicional cabalgata de los Reyes Magos tendrá lugar el 5 de enero, con salida desde la avenida Juan Carlos I a partir de las 17:00 horas y recorrido por varias parroquias, finalizando en la plaza Europa. A continuación, se celebrará la recepción de Sus Majestades de Oriente en Vila Melania y en la propia plaza Europa.

Reyes Magos en Culleredo Cedida

Ese mismo día, los Reyes Magos visitarán los centros sociales del municipio: a las 17:00 horas en O Noso Lar, con animación infantil desde las 16:30 horas; a las 17:45 horas en Orro; a las 18:10 horas en Ledoño; a las 18:45 horas en Sueiro; a las 19:20 horas en Sésamo; a las 20:00 horas en Castelo; y a las 20:30 horas en Celas, con animación infantil desde las 18:30 horas.

Además, durante estas Navidades continúan las campañas habituales de dinamización comercial en Culleredo, como el Rasca e Gaña, con premios directos por comprar en los establecimientos participantes, o los concursos de ambientación navideña, entre ellos el II Concurso de Ambientación de Nadal en la hostelería local y el VI Concurso de Escaparatismo de Navidad.