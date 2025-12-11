Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

La Xunta solicita a Culleredo la cesión de más terreno municipal para vivienda pública

Fran Moar
Fran Moar
11/12/2025 20:15
La conselleira de Vivenda realizó ayer una visita a Vilaboa
La conselleira de Vivenda realizó ayer una visita a Vilaboa
GERMÁN BARREIROS
La Xunta, a través de la Consellería de Vivenda, solicita al Ayuntamiento de Culleredo que le ceda más terreno de titularidad municipal para construir pisos de protección destinados tanto a la venta como al alquiler. La petición la realizó la propia conselleira, María Allegue, que ayer visitó el núcleo de Vilaboa para anunciar el inicio de los trámites para una promoción con 17 pisos en un solar, ubicado en la calle Alcalde Domingo Sierra, en la que se prevé invertir más de 3,2 millones de euros.

María Allegue, acompañada por la delegada Belén do Campo y la teniente de alcalde, Cristina Pardo, dijo que la redacción del proyecto y de la dirección de obra sale a licitación por 135.000 euros. Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 23 de enero de 2026 y, una vez adjudicado, los técnicos y las adjudicatarias dispondrán de un plazo de cinco meses para su elaboración.

La conselleira destacó que el ejecutivo presidido por Alfonso Rueda prevé que estos pisos sean una realidad antes de que finalice esta legislatura, al tiempo que recordó que el reto es duplicar, a nivel autonómico, el parque público de vivienda.

