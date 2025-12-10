Culleredo admite que se demoró en la contratación del servicio de alumbrado de Navidad

La actividad e iluminación navideña se limita por ahora a particulares y al recinto ‘Winter Circus’ de O Burgo CEDIDA

La incógnita ya está despejada. Le llevó su tiempo e incluso el propio Gobierno local, presidido por José Ramón Rioboo, admite que ha existido cierta demora en los trámites de contratación del servicio de alumbrado navideño. No obstante, las principales calles y zonas emblemáticas de Culleredo estarán iluminadas como corresponde a una época tan señalada como la Navidad.

Y las empresas que estén interesadas en presentar ofertas al concurso aún disponen de algunas horas ya que el plazo finaliza hoy a las 23.59. El contrato, que asciende a un importe total de 186.677 euros, incluye las luminarias necesarias para el árbol navideño y los exteriores durante un plazo de dos años.

Críticas

Esta confesada tardanza, no obstante, no ha servido para eludir críticas. El grupo municipal del Partido Popular denuncia “la falta absoluta de previsión y gestión del Gobierno local, después de que, a estas alturas de mes, Culleredo siga sin rastro de alumbrado de Navidad en calles y plazas”.

La portavoz y líder de la formación local, Izaskun García, asegura que se hace eco del malestar vecinal “por el apagón navideño con quejas constantes por la calle y en redes sociales preguntando qué ocurre y por qué el municipio continúa a oscuras mientras la mayoría de municipios de la comarca ya han encendido sus luces desde hace días o semanas”.

“Rioboo llega tarde, otra vez. El contrato municipal de alquiler e instalación de la iluminación decorativa sigue en licitación, de manera que, a estas alturas del calendario, el Ayuntamiento ni siquiera ha anunciado una fecha oficial de encendido. No se trata de ser Vigo, lo que pedimos es básico: gestión y planificación para que el ambiente navideño llegue a tiempo también a Culleredo”, reclama la edil.

Zona rural

Los populares añaden que esta problemática se agrava en la zona rural porque, aseguran, que las actividades navideñas se concentran en las áreas urbanas. “Pero en muchas parroquias la Navidad se nota, sobre todo cuando se encienden las calles. Este año lo único que brilla son las que ponen los vecinos”, apostillan.

También critican que el alcalde acudiese al encendido en un centro comercial y que Culleredo se encuentre sin alumbrado.

'Winter Park'

La explanada del paseo marítimo de O Burgo acoge desde el pasado día 5 una nueva edición de ‘Winter Park’, un parque temático navideño que se ha consolidado como una de las principales atracciones de las fiestas en el municipio cullerdense. Como viene siendo habitual, el recinto se transforma en un espacio lleno de ilusión, música y actividades para todos los públicos.

Los más pequeños pueden gozar de atracciones recreativas, un poblado navideño y una zona de ocio con puestos de comida y ambiente de fiesta. Además, dentro del recinto existe espacio para la actividad circense. ‘Winter Circus’ ofrece funciones, con doble sesión los fines de semana, a las 12.00, 17.00, 18.30 y 19.30 horas, variando según el día.