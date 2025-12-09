Un herido en un accidente en Culleredo con 4 coches y un árbol caído sobre uno de ellos

Urgencias Chuac Pedro Puig

Una persona ha resultado herida en un accidente en Culleredo con cuatro coches implicados y un árbol caído sobre uno de ellos, ha informado este martes el 112 Galicia.

El accidente ocurrió en el kilómetro 589 de la A-6 sobre las 21:00 horas del domingo.

Según indicó un particular, se había encontrado con un árbol en la carretera, que impactó sobre un turismo, y varios vehículos accidentados.

En ese momento se avisó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los servicios de emergencias acudieron hasta el lugar del incidente, donde una persona recibió atención sanitaria.

Además, fue necesario cortar el carril derecho en sentido A Coruña después de que se produjera el accidente.