El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Culleredo lanza un programa de Estimulación Mental para personas mayores

Redacción
06/12/2025 14:09
Salud Mental
EC
El Concello de Culleredo pone en marcha un programa de Estimulación Mental dirigido a las personas mayores del municipio, con el objetivo de fomentar su bienestar cognitivo y social. Las actividades comenzarán en el mes de enero y se desarrollarán en distintos centros culturales, sociales y municipales de Almeiras, Boedo, O Burgo, Castelo, Celas de Peiro, Celas, Fonteculler, Ledoño, Orro, Sueiro, Tarrio y Vilaboa.

El programa consistirá en aulas donde se trabajarán aspectos como la memoria, la atención, la creatividad y el lenguaje, con el fin de mantener y mejorar la salud cognitiva de los participantes. Esta iniciativa busca combinar estimulación mental y convivencia social, promoviendo un envejecimiento activo y saludable.

El plazo de preinscripción estará abierto hasta el 15 de diciembre. Las personas interesadas deberán entregar la hoja de inscripción en los Servicios Sociales de O Burgo o Vilaboa, en el Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo o enviarla por correo electrónico a actividades.benestarsocial@culleredo.es.

La publicación de las listas de personas preinscritas tendrá lugar el 17 de diciembre, y el sorteo público de plazas se celebrará el 19 de diciembre a las 11:00 horas en el Centro Social Costa da Lonxa, en O Burgo. Las listas definitivas se harán públicas el 23 de diciembre en Servicios Sociales de O Burgo.

