Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Una persona arrollada en una doble colisión en la AP-9

La víctima estaba en la calzada debido a un accidente anterior y acabó entre dos coches

Abel Peña
Abel Peña
02/12/2025 17:17
guardia civil
guardia civil
EC
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El 112 registró pasadas las cuatro y media de la tarde una doble colisión en la AP-9, a la altura del kilómetro 7 (Culleredo). Los primeros informes apuntan a una persona herida de carácter grave como consecuencia de un atropello. 

En un principio se registró un accidente (probablemente una colisión entre dos vehículos) en un momento en el que estaba lloviendo con fuerza. El tráfico se ralentizó y después tuvo lugar la segunda colisión.  

Las informaciones apuntan a que la víctima, que quizá viajaba en uno de los coches que se habían siniestrado, fue golpeada entre dos coches, sufriendo heridas graves. En un principio, parecía que había quedado atrapada, así que la Guardia Civil de Tráfico solicitó la asistencia de Bomberos. Pero finalmente, no fue necesario activarlos. 

Al lugar acudió también Urgencias Médicas para atender a la víctima mientras los agentes trataban de dirigir la circulación . 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Visita de Alfonso Rueda a Gadisa

Rueda reivindica la empleabilidad de descendientes de gallegos a través del programa 'Retorna Emprego' en su visita a Gadisa
Agencias
CARTEL CULLEREDO - El Centro Municipal de Formación e Emprego Pablo Picasso acogerá el XLVIII Campeonato Gallego-Concurso de Canto de Canarios

Los pajaritos cantan, las nubes se levantan: Culleredo acoge el Campeonato Gallego de Canto de Canarios
Josefa Prado
Inauguración de Hi en A Coruña @Patricia G. Fraga (6)

El podcast coruñés “Érase una red” cierra un año de tertulias impulsado por Hi Coruña
Redacción
Pleno de A Coruña del mes de noviembre

El PP, a Inés Rey: "Desde que es alcaldesa los delitos en A Coruña han aumentado un 25%"
Redacción