Una persona arrollada en una doble colisión en la AP-9

El 112 registró pasadas las cuatro y media de la tarde una doble colisión en la AP-9, a la altura del kilómetro 7 (Culleredo). Los primeros informes apuntan a una persona herida de carácter grave como consecuencia de un atropello.

En un principio se registró un accidente (probablemente una colisión entre dos vehículos) en un momento en el que estaba lloviendo con fuerza. El tráfico se ralentizó y después tuvo lugar la segunda colisión.

Las informaciones apuntan a que la víctima, que quizá viajaba en uno de los coches que se habían siniestrado, fue golpeada entre dos coches, sufriendo heridas graves. En un principio, parecía que había quedado atrapada, así que la Guardia Civil de Tráfico solicitó la asistencia de Bomberos. Pero finalmente, no fue necesario activarlos.

Al lugar acudió también Urgencias Médicas para atender a la víctima mientras los agentes trataban de dirigir la circulación .