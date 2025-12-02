Herido grave un menor tras ser atropellado en Vilaboa, Culleredo

La N-550 a su paso por VIlaboa CEDIDA

Un menor de 12 años resultó herido grave este martes tras ser atropellado por un turismo en Vilaboa, Culleredo, informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia.

Concretamente, la colisión se produjo en torno a las 07.30 horas en el kilómetro 5 de la N-550, a pocos metros de la iglesia de Vilaboa. El 112 indicó que fue el propio culpable del atropello quien llamó a la central de emergencias para solicitar ayuda, indicando que el niño tenía una fractura en la tibia y el peroné.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061-Urxencias Médicas, Guardia Civil y Policía Local. El menor fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).