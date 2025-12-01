Mi cuenta

El Ideal Gallego

Culleredo

Evacuadas 21 personas de un tren al que le ardió un motor en Culleredo

Redacción
01/12/2025 10:11
Vía de tren
Vía de tren
JAVIER ALBORÉS
Las 21 personas que viajaban en un tren con destino a A Coruña al filo de la medianoche de este domingo tuvieron que ser evacuadas del vehículo al arder uno de sus motores. El suceso tuvo lugar cuando estaba parado en la estación de Culleredo y no hubo que lamentar daños personales.

Según indica el 112 Galicia, fue a las 23.40 horas cuando ADIF solicitó a la central de emergencias medios de extinción porque a uno de sus trenes le salía humo de la parte baja de un vagón. El informante aseguraba que todos los pasajeros ya estaban en el exterior en perfecto estado.

Fueron el maquinista y otra persona que se encontraba en el lugar quienes apagaron las llamas con un extintor, mientras que los Bomberos de Arteixo hicieron las comprobaciones correspondientes a su llegada. En el operativo también tomaron parte la Guardia Civil y la Policía Local de Culleredo.

Los viajeros fueron trasladados hasta la estación de San Cristóbal (A Coruña), su destino final, en taxi, concluye el 112.

Una grúa coloca una de las estructuras que conforman la pasarela interior entre estaciones

Las obras de la intermodal de A Coruña avanzan con la construcción de la pasarela entre estaciones

