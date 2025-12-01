Bergondo pone en marcha la creación de un bosque atlántico en el polígono industrial

Bosque Atlántico Bergondo Cedida

El Concello de Bergondo ha iniciado la ejecución del proyecto de acondicionamiento y recuperación ambiental de una parcela del polígono industrial, que permitirá crear un bosque atlántico de uso público. Se trata de una actuación enmarcada dentro de la estrategia de conservación de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y cuenta con un presupuesto de 65.803 euros, financiado con una ayuda de la Xunta de Galicia.

El objetivo del Concello es convertir esta parcela en un pulmón verde que combine recuperación ambiental, biodiversidad y usos sociales. El proyecto contempla: eliminación de especies exóticas invasoras y recuperación de vegetación autóctona propia del bosque atlántico; restauración ecológica del terreno para favorecer la presencia de fauna local y polinizadores; creación de espacios de ocio y educación ambiental, con senderos adaptados, zonas de observación y áreas de descanso; y la mejora del paisaje del polígono, generando un entorno más amable que favorezca la convivencia entre actividad industrial y medio natural.

Bosque Atlántico Bergondo Cedida

La actuación busca incrementar la calidad ambiental del municipio y reforzar la conexión ecológica entre las áreas naturales del entorno, la ría y el tejido urbano e industrial. Desde el Concello destacan que este proyecto supone “una apuesta clara por la transición ecológica, la mejora paisajística y el bienestar de toda la vecindad de Bergondo”.

El futuro bosque atlántico será un espacio accesible, pensado para el disfrute de familias, centros educativos, trabajadores del polígono y visitantes, y permitirá avanzar hacia un modelo de municipio más sostenible y equilibrado.