Familias del CEIP Tarrío marcharán hasta la N-550 para reclamar apoyos en Infantil

Directivas de la AMPA Rosalía de Castro GERMÁN BARREIROS

Las familias del CEIP Tarrío, en Culleredo, marcharán este jueves hasta la glorieta del outlet, en la N-550, para clamar por más profesorado de apoyo en Infantil y una línea educativa más en cuarto de Primaria. Será de 15.30 a 16.30 horas y es el “paso lógico” después de haber recolectado alrededor de 1.700 firmas estas semanas, explican desde la AMPA Rosalía de Castro.

“En cuarto de Primaria tenemos aulas muy masificadas, con 26 o 27 niños, y se demanda una cuarta línea. La Xunta dice que estamos dentro del baremo pero los niños de necesidades especiales cuentan por dos o por tres y su respuesta ha sido retirar apoyos en Infantil, la etapa más importante”, indica la presidenta de la AMPA, Belén Carbón.

Desde la entidad apuntan que esta situación provoca “la formación de clases complejas, donde los niños con necesidades no están atendidos y ello provoca perjuicios al resto de los alumnos por la falta de fluidez en el aula”. Solicitan, por lo tanto, “un apoyo en Infantil y un profesional de Pedagogía Terapéutica (PT), eso como mínimo”, dice Carbón.

Aseguran que “el problema ya existía el año pasado en tercero y seguirá en quinto y sexto si no le ponen solución”. “Nueve meses para un niño es muchísimo tiempo, pueden incluso repetir curso por ver mermada la calidad de la enseñanza y para cuando se solucione igual ya ha afectado académicamente a los niños”, apostilla la presidenta de la asociación de padres.

"Solo nos queda hacer ruido"

“Hemos ido reclamando las cosas por los cauces formales, teniendo reuniones, recogiendo firmas... pero te van diciendo que no y lo único que nos queda es hacer ruido”, señala Carbón, que recuerda que esta problemática se está dando en diferentes centros de A Coruña y su área metropolitana, “sea cual sea su volumen de alumnos”.

Precisamente, este miércoles (14.15 horas) tendrá lugar una concentración pacífica a las puertas del CEIP Gonzalo Torrente Ballester de Sigrás (Cambre), donde recientemente unos padres contaban a El Ideal Gallego las necesidades de su hijo Paulo, afectado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Él no tiene desenvuelta su autonomía y necesita alguien siempre con él para ayudarlo, aún usa pañal y en desarrollo cognitivo está verde”, indicaba su madre, Arantxa Blanco.

Por debajo de las ratios

La Consellería de Educación asegura que el CEIP Tarrío “ten a meirande parte das súas aulas moi por debaixo das ratios máximas”, ya que cuenta con 555 plazas y tiene ocupadas 447. “Aínda así, a dotación do centro reforzouse cun docente a maiores a través do Plan MEGA de mellora educativa de Galicia”.

En el caso del Torrente Ballester, “todas as súas aulas están moi por debaixo das ratios máximas”, indica la Xunta, que puntualiza que “hai 240 prazas e están cubertas 181, polo que o profesorado ten capacidade para atender a 59 alumnos máis”.

Padres de un niño autista en el CEIP de Sigrás: “Necesita un cuidador, si puede se escapa” Más información