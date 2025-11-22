Culleredo invertirá cinco millones en sus infraestructuras deportivas

Rioboo trasladó el plan a las asociaciones del municipio CEDIDA

Redacción / Culleredo Culleredo ha presentado a clubs y asociaciones del municipio un plan para renovar las infraestructuras deportivas, un conjunto de 17 actuaciones que supondrán una inversión de 4.988.576,19 euros. El alcalde, José Ramón Rioboo, aseguró que las entidades “viron con moi bos ollos” esta medida, ya que atenderá peticiones “moi lóxicas e máis que necesarias”.

La iniciativa municipal apuesta por dedicar al deporte una parte del remanente de tesorería, que asciende a 17.761.043,57 euros. “Son investimentos prioritarios e apostamos por destinar o superávit a actuacións que repercutan na cidadanía”, expresó el regidor, que presentará la propuesta al pleno el próximo jueves.

Las obras abarcarán campos de fútbol, polideportivos cubiertos, pistas exteriores o campos de chave, las infraestructuras deportivas más utilizadas por los vecinos. Se renovará de forma integral el campo de O Carrizo, en O Portazgo –749.159,81 euros–, para la disposición del nuevo terreno y su entorno, incluyendo iluminación, redes de riego y equipamiento. En Rutis se cambiará el césped —266.568,69 euros– y en O Burgo y Tarrío se reformarán los vestuarios por completo –en el primer recinto se destinarán 179.987,50 euros y en el segundo 155.509,20 euros–.

Luces, porterías y cierres

Además, habrá 70.000 euros para el refuerzo lumínico de los campos de Almeiras y de O Burgo, así como del pabellón de Almeiras. Por 207.345,60 euros se sustituirán las redes perimetrales y de porterías en todos ellos y por otros 205.905,70 euros se instalarán marcadores electrónicos. En Fonteculler, junto a la plaza Castelao, el Gobierno cullerdense gastará 357.210,39 euros para reformar la pista de tenis y construir una nueva descubierta con iluminación. En el parque empresarial de Alvedro se colocarán 293.739,60 euros, con el objetivo de renovar la pista de tenis, ejecutar una nueva multideporte y realizar una mejora general.

En Sésamo proponen la recuperación del complejo deportivo y la creación de una pista polideportiva exterior de fútbol 8, un frontón descubierto y un módulo auxiliar.

La principal actuación en polideportivos pasa por la renovación integral del de Tarrío, con un presupuesto de 1.295.910 euros tras la actualización de precios del proyecto y la inclusión del nuevo pavimento. La reforma abarcará todo el interior, la cubierta, vestuarios, iluminación y accesos.

En Almeiras se construirá un nuevo edificio de vestuarios conjuntos para campo y pabellón por 302.379 euros, destacó el Ayuntamiento, que añade que también se llevará al pleno del próximo jueves la aportación económica que realizará Culleredo al convenio consensuado con los municipios limítrofes de Arteixo y A Coruña para acometer obras de mejora en el complejo deportivo de Montegolf.