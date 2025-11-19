Las bibliotecas públicas de Culleredo preparan una programación especial para conmemorar el 25N

Biblioteca pública Concello de Culleredo

Las bibliotecas públicas del Concello de Culleredo se suman a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una programación especial dirigida a todos los públicos.

Tanto la Biblioteca Miguel González Garcés de O Burgo como la Biblioteca José Cardeso Liñares de Vilaboa ofrecerán durante estos días una exposición temática de libros centrados en la igualdad, la prevención de la violencia de género y la sensibilización social. Las personas usuarias podrán encontrar una selección de obras para público adulto e infantil, con el objetivo de fomentar la reflexión, promover la conciencia colectiva y acercar esta realidad desde diferentes perspectivas.

Además, la Biblioteca Miguel González Garcés de O Burgo acogerá el próximo miércoles, 26 de noviembre, una sesión especial de cuentacuentos a cargo de Pérez & Fernández, que presentarán la propuesta de narración oral y objetos ‘Rosa e Azul’. La actividad está programada a las a las 17:30 horas y dirigida al público familiar, aunque se recomienda especialmente para niñas y niños mayores de 4 años. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.