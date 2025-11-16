Cuatro jóvenes heridos tras sufrir un accidente en la Tercera Ronda

Imagen de la Tercera Ronda Archivo El Ideal Gallego

Dos personas han tenido que ser liberadas este sábado en Culleredo tras sufrir un accidente en el kilómetro 4 de la AC-14, la Tercera Ronda de A Coruña, según ha informado el 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias ha explicado que el siniestro tuvo lugar en torno a las 23.45 horas y solo se vio implicado un vehículo.

Fueron varios los particulares que alertaron de que este se había ido contra la mediana y que había gente en el interior que no podía salir.

De este modo, se iformó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arteixo y a la Guardia Civil de Tráfico.

Finalmente fue preciso el uso de material para liberar a los dos implicados, que fueron atendidos en el lugar.

Según informó el 061, en total fueron trasladadas al hospital cuatro personas: un hombre del que no constan datos, otro de 19 años, una mujer de 18 y un menor de edad.