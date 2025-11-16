Cuatro jóvenes heridos tras sufrir un accidente en la Tercera Ronda
Dos personas han tenido que ser liberadas este sábado en Culleredo tras sufrir un accidente en el kilómetro 4 de la AC-14, la Tercera Ronda de A Coruña, según ha informado el 112 Galicia.
En concreto, la Central de Emergencias ha explicado que el siniestro tuvo lugar en torno a las 23.45 horas y solo se vio implicado un vehículo.
Fueron varios los particulares que alertaron de que este se había ido contra la mediana y que había gente en el interior que no podía salir.
De este modo, se iformó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arteixo y a la Guardia Civil de Tráfico.
Finalmente fue preciso el uso de material para liberar a los dos implicados, que fueron atendidos en el lugar.
Según informó el 061, en total fueron trasladadas al hospital cuatro personas: un hombre del que no constan datos, otro de 19 años, una mujer de 18 y un menor de edad.