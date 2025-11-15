El papa se reúne con profesionales del cine, un arte que “es lenguaje de paz”

El papa León XIV preside la recepción de este sábadocon el mundo del cine en el Palacio Apostólico del Vaticano Efe

El papa León XIV recibió este sábado en el Vaticano a más de 160 directores, actores y técnicos del mundo del cine en una audiencia en la que afirmó que “el cine es lenguaje de paz” y donde instó a los profesionales a seguir cultivando este arte como “lugar de encuentro” y “hogar para quienes buscan sentido”.

“En una época que necesita testigos de esperanza, de belleza, de verdad, vosotros, con vuestro trabajo artístico, podéis serlo. Recuperar la autenticidad de la imagen para salvaguardar y promover la dignidad humana está en el poder del buen cine y de quienes lo crean y protagonizan. No temáis enfrentaros a las heridas del mundo”, dijo León XIV durante su discurso a los asistentes, entre los que se encontraban artistas como Monica Bellucci, Cate Blanchett, Spike Lee, Gaspar Noé o el director español Albert Serra.

El pontífice, que había recordado en un vídeo su predilección por películas como ‘La vida es bella’ y ‘Cuarenta días y una noche’, subrayó además que este arte “joven, soñador y un poco inquieto” no es solo “un juego de luces y sombras para divertir e impresionar, sino que se ha convertido en expresión de la voluntad de contemplar y comprender la vida, de contar su grandeza y fragilidad, de interpretar su nostalgia de infinito”.

Así, agradeció al cine por ser “un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos”, y que sabe asociar el entretenimiento “con la narración de la aventura y lo espiritual del ser humano”.

Por eso, a su juicio, no es “solo imágenes en movimiento, es poner en movimiento la esperanza”.

León XIV también defendió que las salas de cine son los “corazones” de la sociedad y “espacios culturales que contribuyen a su humanización”.

Sin embargo, lamentó que están en peligro debido al cierre de muchas en todo el mundo. Por ello, el papa pidió a las instituciones que reafirmen “el valor social y cultural de estas actividades”.