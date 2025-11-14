Una persona resulta herida en Culleredo tras un incendio en su casa

Parque de Bomberos de Arteixo Archivo El Ideal Gallego

Una persona ha sido trasladada al hospital por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda en Culleredo, ha informado este viernes el 112 Galicia.

Según la misma fuente, el fuego se originó en la noche del jueves en un piso de la avenida Miguel González Garcés.

El 112 trasladó el aviso a Bomberos de Arteixo y Policía Local.

A su llegada, los bomberos indicaron que el fuego ya había sido extinguido, por lo que solo se habían quemado una sartén y la campana extractora.

Sin embargo, también fue necesario solicitar la intervención de los servicios de urgencias médicas, ya que una persona había inhalado humo, por lo que fue atendida y posteriormente trasladada al Hospital Universitario de A Coruña.