La ministra y el conselleiro de Educación, durante su visita a la Universidad Laboral de Culleredo Moncho Fuentes

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Universidad Laboral de Culleredo se ha incorporado, en la especialidad de Náutica, a la red de centros de excelencia en FP, que se elevan a seis en Galicia, de un total de 75 a nivel estatal.

El CIFP Universidade Laboral de Culleredo, reconocido como Centro de Excelencia de FP Más información

Así lo han expuesto la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, en una visita a las instalaciones.

Este reconocimiento, según ha concretado Alegría, supone una inversión de un millón de euros en el centro "para que pueda seguir en la trayectoria de transformación digital, tecnológica y metodológica".

El conselleiro y la ministra de Educación, junto al alcalde, durante su visita a la Universidad Laboral de Culleredo Moncho Fuentes

Esta financiación servirá para que "el profesorado pueda recibir formación y se subvencionarán los distintos proyectos de innovación e investigación aplicada", ha añadido.

Asimismo, la ministra ha apuntado que "hay 1,2 millones de jóvenes en Galicia" cursando estos estudios y ha destacado su alto nivel de empleabilidad. "Prácticamente, un 100% en muchísimos de los grados", ha señalado.

Por su parte, el conselleiro ha recalcado que la comunidad gallega es la segunda región de España con más centros de excelencia. "El 10% de los que existen en la red nacional", ha aseverado.

El conselleiro de Educación ha destacado que Galicia tiene más de 72.000 matriculados en Formación Profesional, lo que supone que se ha duplicado la cifra en 10 años.