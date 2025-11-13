El Jardín Botánico Ría do Burgo acogerá el XLVIII Concurso-Exposición Ornitológico de la Sociedad Coruñesa de Canaricultura

Imagen del concurso del año pasado Cedida

El Aula de Naturaleza del Jardín Botánico Ría do Burgo será el escenario del XLVIII Concurso-Exposición Ornitológico de la Sociedad Coruñesa de Canaricultura, que se celebrará del 15 al 21 de diciembre con la colaboración del Concello de Culleredo.

La exposición, de entrada gratuita, reunirá a cientos de canarios de distintas variedades, colores y tamaños, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir la belleza y diversidad de estas aves.

El horario de apertura será de 17:00 a 20:30 horas de lunes a viernes; el sábado 20 de diciembre, de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas; y el domingo 21, de 10:00 a 12:00 horas. La entrega de trofeos y el acto de clausura se celebrarán ese mismo domingo, a partir de las 12:00 horas.

Previamente, el viernes 12 de diciembre, tendrá lugar la recepción de ejemplares. El certamen se disputará en las siguientes variedades: color, postura, híbridos, exóticos anillados, fauna europea anillada, periquitos, agapornis y psitácidos. Se otorgarán tres premios principales, consistentes en diploma, trofeo y escarapela, además de obsequios para todos los criadores participantes.

Entre los reconocimientos especiales destaca el Trofeo ‘Juan Lembeye Lartaud’, que distinguirá al criador más galardonado con el título de Campeón Gallego. Asimismo, se celebrará una liguilla entre criadores, donde los cinco participantes con mayor puntuación conjunta de sus cinco mejores ejemplares recibirán lotes de productos para la cría. Durante la exposición también se realizarán sorteos entre los asistentes. Las inscripciones para el concurso se abrirán próximamente.

Abierto el plazo para participar en el XXIV Concurso de Dibujo Infantil

En paralelo, se abre el periodo de inscripción para el XXIV Concurso de Dibujo Infantil, promovido también por la Sociedad Coruñesa de Canaricultura con la colaboración del Concello de Culleredo.

El certamen busca fomentar el respeto por las aves y la naturaleza entre el alumnado de los centros educativos de la comarca. Los participantes se agruparán por edades (de 5 a 11 años) y los trabajos se valorarán por su originalidad y temática alusiva.

Los dibujos estarán expuestos en el Jardín Botánico Ría do Burgo del 15 al 20 de diciembre, y el jurado, compuesto por representantes del Concello, del Comité Organizador y del jurado calificador de la exposición ornitológica, seleccionará los ganadores en cada categoría. Los premios se entregarán el domingo 21 de diciembre a partir de las 12:30 horas.

Los trabajos deberán enviarse antes del 6 de diciembre a la Sociedad Coruñesa de Canaricultura o al Centro Municipal de Formación y Empleo Pablo Picasso, bien a través de los colegios o de forma individual. Para cualquier consulta, se puede contactar con la organización en el teléfono 604 036 219.