Culleredo

El Concello de Cambre adjudica la reparación urgente del Pabellón Municipal do Graxal para garantizar su seguridad y reapertura

La alcaldesa Diana Piñeiro subraya su compromiso de solucionar el abandono acumulado durante años y garantizar el mantenimiento de los equipamientos

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
13/11/2025 19:17
Colegio de O Graxal
Archivo

La Junta de Gobierno Local del Concello de Cambre ha aprobado este jueves la adjudicación de las obras para la reparación urgente del Pabellón Municipal do Graxal, una intervención presupuestada en 27.844,79 euros que pondrá fin al cierre preventivo de las instalaciones y garantizará su seguridad para la ciudadanía.

El cierre del pabellón fue una medida de seguridad obligatoria tras detectarse graves desprendimientos en la zona bajo los lucernarios. Estos daños no son consecuencia de un incidente aislado, sino la manifestación directa de años de falta de mantenimiento y desatención continuada por parte del anterior gobierno municipal. Esta dejadez prolongada condujo al deterioro acumulado de la infraestructura, comprometiendo su uso seguro.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha destacado que “esta adjudicación no solo responde a una urgencia, sino que es una muestra del compromiso firme de este gobierno con solucionar los problemas de fondo que heredamos. Mientras la anterior administración permitió que este equipamiento se degradara, nosotros estamos actuando para devolverlo a los vecinos en condiciones óptimas y para implementar un plan de mantenimiento continuo que evite que se repitan estas situaciones.”

La actuación, que se enmarca en un Contrato Menor de Obras por Precios Unitarios para agilizar al máximo los trámites, tiene como objeto la "Reparación Urgente de Desprendimientos (Zona Baixo Lucernarios)". La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de ejecución de 20 días naturales para completar los trabajos.

Con esta intervención, el gobierno de Diana Piñeiro no solo garantiza la seguridad y la pronta reapertura de un espacio esencial para el deporte y el ocio en O Temple y en todo el municipio, sino que también sienta las bases de una gestión responsable y diligente, dedicada a revertir el abandono del pasado y a cuidar de los bienes públicos

