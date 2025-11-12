Fallece un vecino de A Laracha en un accidente en Veiga, en Culleredo

En el accidente se vieron implicados un camión y dos coches Cedida

Un hombre de 36 años de edad, vecino de A Laracha, perdió la vida esta tarde en un accidente con tres vehículos implicados en la AC-523, a la altura del núcleo de Cabana.

El suceso ocurrió cuando, por causas que aún se están investigando, un camión colisionó con dos coches, en el kilómetro 4 de la vía, la carretera de Cerceda.

Según informa Emerxencias 112, minutos antes de las cinco de la tarde recibieron un aviso de un siniestro con heridos en que además se advertía de que, al menos uno de los conductores, estaba atrapado, por lo que se movilizaron Bomberos de Arteixo, Urxencias Sanitarias 061, Policía Local de Culleredo y la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en la vía, los servicios de emergencias confirmaron la muerte del único ocupante de uno de los turismos, cuyo cadáver tuvieron que recuperar del interior del vehículo, mientras que la conductora del otro coche tuvo que ser rescatada del interior de su automóvil y trasladada, con heridas graves aunque consciente, al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.