Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Fallece un vecino de A Laracha en un accidente en Veiga, en Culleredo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
12/11/2025 19:54
En el accidente se vieron implicados un camión y dos coches
En el accidente se vieron implicados un camión y dos coches
Cedida

Un hombre de 36 años de edad, vecino de A Laracha, perdió la vida esta tarde en un accidente con tres vehículos implicados en la AC-523, a la altura del núcleo de Cabana.

El suceso ocurrió cuando, por causas que aún se están investigando, un camión colisionó con dos coches, en el kilómetro 4 de la vía, la carretera de Cerceda.

Según informa Emerxencias 112, minutos antes de las cinco de la tarde recibieron un aviso de un siniestro con heridos en que además se advertía de que, al menos uno de los conductores, estaba atrapado, por lo que se movilizaron Bomberos de Arteixo, Urxencias Sanitarias 061, Policía Local de Culleredo y la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en la vía, los servicios de emergencias confirmaron la muerte del único ocupante de uno de los turismos, cuyo cadáver tuvieron que recuperar del interior del vehículo, mientras que la conductora del otro coche tuvo que ser rescatada del interior de su automóvil y trasladada, con heridas graves aunque consciente, al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. 

Te puede interesar

Carlos Ares en Riazor. FOTO Carlota Blanco (1)

El coruñés Carlos Ares se hace eco de su "participación" en Operación Triunfo
Andrea López Ramos
Reunión de la Mesa local de Coordinación frente a la Violencia de Género

Betanzos celebra la reunión de la Mesa local de Coordinación frente a la Violencia de Género
Redacción
Mana coliseum 2023 @ javier albores

A la venta las entradas para los espectáculos de +dMANÁ y Shado en el Teatro Colón
Redacción
El ideal gallego

El CITIC, integrante del primer Centro Europeo de Excelencia Cuántica
Redacción