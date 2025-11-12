Culleredo expresa su "total rechazo y condena" tras la detención de un voluntario de Protección Civil por supuestos malos tratos

Vallado de seguridad por parte de Protección Civil Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Culleredo ha emitido un comunicado en relación con la detención, hace unos días, de un voluntario de Protección Civil por supuestos malos tratos en el que expresa su "total rechazo y condena" hacia la violencia machista y evita cualquier valoración que pudiera interferir en la investigación o afectar a las partes implicadas, expone el Gobierno de José Ramón Rioboo.

La institución municipal manifiesta que respetará en todo momento el proceso judicial en curso, así como el principio de presunción de inocencia reconocido por la legislación vigente, y aclara que en cuanto se se tuvo conocimiento de la detención, se iniciaron "los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones, en coordinación con las autoridades competentes", en virtud de s compromiso y deber de actuar conforme a la Ley 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género.

"Dada la casuística concreta de este caso, donde el presunto agresor y víctima son voluntarios de una agrupación que por ley está vinculada con el Ayuntamiento de Culleredo al colaborar en la prestación de un servicio público de seguridad, los servicios jurídicos municipales estudian las medidas cautelares a aplicar y las vías a seguir en esta situación", señala el comunicado remitido desde Culleredo.

"La finalidad principal es proteger a la víctima, garantizando su seguridad y asegurando el cumplimiento efectivo de una orden judicial de alejamiento", insisten antes de reiterar "su apoyo a la víctima y su entorno, y recuerda que cualquier persona que sufra o tenga conocimiento de una situación de violencia de género puede dirigirse a los servicios municipales de Igualdad o al teléfono 016, donde recibirá atención y asesoramiento confidencial".