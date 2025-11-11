El sorteo de la ONCE deja 50.000 euros de premio en Culleredo

Imagen de archivo de un puesto de venta de la ONCE Archivo El Ideal Gallego

‘Super 11’ ha dejado en O Burgo (Culleredo) un premio de 50.000 euros, en un boleto premiado en la categoría 10 de 11, en el segundo sorteo del lunes, 10 de noviembre.

Francisco Javier Somoza Méndez es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 50.000 euros en Culleredo, desde su punto de venta en el Supermercado Gadis de O Burgo (Avenida Juan Carlos I).

‘Super 11’ es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.

El importe de la jugada mínima es de 1 euro. ‘Super 11’ celebra sorteos todos los días de lunes a domingo. Son cinco sorteos cada día.