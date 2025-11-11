Concentración en Culleredo para exigir a la Xunta más profesorado para alumnos con necesidades especiales en el CEIP Ría do Burgo

Concentración de este martes Concello de Culleredo

El Concello de Culleredo respaldó a la comunidad educativa del CEIP Ría do Burgo, que este martes se concentró ante el centro para reclamar a la Xunta de Galicia un refuerzo urgente de profesorado, especialmente en materia de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. La primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Cristina Pardo, y la concejala de Cultura, Penélope López, acudieron a la protesta al tratarse de peticiones “xustas e urxentes” y que se repiten año tras año ante la “pasividade” de la Consellería.

En la movilización participaron decenas de personas, entre familias, alumnado y profesorado, que portaban pancartas con mensajes como “Stop recortes en atención a la diversidad PT-AL”, “Para una inclusión real se necesita apoyo ya” o “Non son un gasto, son o futuro”.

El Concello comparte la preocupación de las familias y del equipo docente por la falta de recursos humanos, que impide una atención adecuada al alumnado con necesidades específicas. “A Xunta ten que escoitar as familias e adoptar medidas inmediatas para garantiar una educación inclusiva”, expresa Pardo.

Se trata ésta de una queja habitual, por desgracia, en el inicio de cada curso en la mayoría de los CEIP del municipio. “Existe un desinterese grave da Xunta por ofrecer os recursos que cada curso requiren os centros”, lamenta.

A la falta de profesorado se una a la “nula inversión” de la Xunta en los colegios de Culleredo. Pese a que los CEIP cuentan con varias décadas de vida sin una reforma integral, la administración autonómica persiste en su “abandono” a Culleredo.

La falta de respuesta de la Consellería a las reiteradas peticiones de reunión que desde hace años pide el gobierno municipal constituye asimismo “unha grave falta de respecto institucional”. El Concello conmina a la Xunta de “deixar atrás os partidismos” y fijar “cuanto antes” una fecha para un encuentro, que debería ser “o normal” ante la solicitud de un Ayuntamiento.

Necesidades

En el caso del CEIP Ría do Burgo, de los 364 alumnos que tiene matriculados este año, un 10% presenta necesidades educativas especiales (NEE). A esa cifra se le suman los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), resultando que un tercio del alumnado requiere de una atención educativa diferenciada. Entre ellos se encuentran un total de 23 con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista.

Sin embargo, el CEIP inició el curso con una profesora de Pedagogía Terapéutica menos, lo que provoca que 8 escolares con NEE carezcan de apoyo específico, mientras que otro grupo recibe una atención muy escasa, de una hora a la semana. A mayores, la falta de profesorado suficiente de Audición y Lenguaje, impide atender correctamente a alumnado con necesidades comunicativas y lingüísticas específicas.

Además de las reclamaciones por alumnado con necesidades específicas, el CEIP demanda una profesora más de Educación Infantil puesto que la jefa de estudios y la directora deben atender también sus funciones; dos apoyos en Educación Primaria en los cursos con ratios superiores a 50 alumnos; y tres profesores de apoyo para cubrir las horas de disposición del profesorado.

Así, la comunidad docente del Ría do Burgo alerta de que la ausencia de refuerzos afecta a la atención individualizada y a la inclusión efectiva del alumnado. El departamento de Orientación está saturado, no pudiendo ofrecer a escolares la intervención que precisan.

Más colegios

La problemática se produce en más colegios del término municipal. En el CEIP Tarrío también padecen una reducción de horas en Infantil dado que dos profesoras deben realizar labores de dirección. Asimismo se da una saturación de alumnado en las aulas de 4º de primaria. Por ello, el ANPA reclamó una nueva línea, sin que hasta el momento haya sido aceptada por la Xunta.