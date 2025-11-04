Culleredo acoge este sábado el XIV Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto

Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto Concello de Culleredo

El Concello de Culleredo acogerá este sábado, 8 de noviembre, una nueva edición del Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto, un evento ya consolidado en la programación cultural del municipio y que este año celebra su decimocuarta edición.

El evento, con el que colabora el Concello de Culleredo, está programado a partir de las 19:30 horas y cuenta con entrada libre y gratuita para todas las personas interesadas.

En esta decimocuarta edición participarán un total de cuatro agrupaciones; la Coral Polifónica de Cariño, el Orfeao de Oliveira do Douro de Portugal, la Coral Polifónica Padronesa y la anfitriona, la Coral Fonte do Souto de Culleredo, reuniendo de esta manera a formaciones de distintas partes de Galicia y del país vecino