Culleredo

Culleredo acoge este sábado el XIV Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto

Hasta cuatro agrupaciones diferentes actuarán en la iglesia nueva de Tarrío

Redacción
04/11/2025 12:52
Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto
El Concello de Culleredo acogerá este sábado, 8 de noviembre, una nueva edición del Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto, un evento ya consolidado en la programación cultural del municipio y que este año celebra su decimocuarta edición.

El evento, con el que colabora el Concello de Culleredo, está programado a partir de las 19:30 horas y cuenta con entrada libre y gratuita para todas las personas interesadas.

En esta decimocuarta edición participarán un total de cuatro agrupaciones; la Coral Polifónica de Cariño, el Orfeao de Oliveira do Douro de Portugal, la Coral Polifónica Padronesa y la anfitriona, la Coral Fonte do Souto de Culleredo, reuniendo de esta manera a formaciones de distintas partes de Galicia y del país vecino

